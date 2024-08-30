大谷公仔多夯？道奇隊友兒子犧牲老爸手套也要換　苦笑：像被搶劫

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MLB美國職籃洛杉磯道奇昨（29）日替陣中日籍巨星大谷翔平，舉辦本季第2度的搖頭娃娃日，只要前4萬名進場的觀眾，都能夠獲得1隻大谷翔平抱著愛犬Dekopin的公仔，其中當中還包括限量的「金色搖頭娃娃」，更是在網路上造成轟動。道奇本季曾在5月中的賽事，發送過4萬個大谷翔平的搖頭娃娃，當時就造成粉絲爭相領取，網拍價甚至一度飆到1333美元（約新台幣4萬元）。昨日比賽道奇球團再度舉辦大谷的搖頭娃娃日，而昨日發放的大谷翔平娃娃，其中還包括限定版的「金色塗裝」，更是掀起收購熱潮，沒想到就連Joe Kelly的寶貝兒子Knox也希望得到。，今天Kelly受訪時則是透露更多細節，他表示這筆交易是兒子Knox要求他的。只見這則Joe Kelly向球迷以物易物的影片，如今在社群上掀起熱烈討論，當時一名球迷手中拿著金色版公仔，Knox見狀後便從父親手上搶過手套，並希望父親能夠以手套向觀眾交換公仔。得到老爸的許可後，Kelly隨後並將自己的手套扔上觀眾席，向球迷換到這支公仔，Joe Kelly稍早受訪時則笑稱，自己的生財工具如今竟然意外被兒子給「搶劫」，他表示：「，但看他開心我就開心。他現在到處在跟別人炫耀，跟這裡的人、學校的同學一直在講這件事，我想他應該也有跟他媽講吧！」