大谷公仔多夯？道奇隊友兒子犧牲老爸手套也要換　苦笑：像被搶劫

MLB美國職籃洛杉磯道奇昨（29）日替陣中日籍巨星大谷翔平，舉辦本季第2度的搖頭娃娃日，只要前4萬名進場的觀眾，都能夠獲得1隻大谷翔平抱著愛犬Dekopin的公仔，其中當中還包括限量的「金色搖頭娃娃」，更是在網路上造成轟動。而這隻金色限量版搖頭娃娃，如今就連大谷道奇的隊友Joe Kelly兒子都搶著要，他也在賽前拿著父親的實戰手套，進而向場外的觀眾以物易物，讓Kelly只能苦笑，笑稱：「自己就好像被搶劫！」
大谷搖頭娃娃再掀熱潮 網站竟喊價至9萬元以上
道奇本季曾在5月中的賽事，發送過4萬個大谷翔平的搖頭娃娃，當時就造成粉絲爭相領取，網拍價甚至一度飆到1333美元（約新台幣4萬元）。昨日比賽道奇球團再度舉辦大谷的搖頭娃娃日，根據拍賣網站顯示，如今最低的價格1隻也要1300美元，且已經有人在網站拍賣超過1700美元(約新台幣4.5萬元），甚至還有賣到2999元（約新台幣9萬元）以上的天價。
金色限量版連Kelly兒子也想要 用父親手套向球迷交換
而昨日發放的大谷翔平娃娃，其中還包括限定版的「金色塗裝」，更是掀起收購熱潮，沒想到就連Joe Kelly的寶貝兒子Knox也希望得到。日前Kelly被直擊以實戰手套向觀眾席上的球迷，交換大谷的金色版限量公仔，今天Kelly受訪時則是透露更多細節，他表示這筆交易是兒子Knox要求他的。
只見這則Joe Kelly向球迷以物易物的影片，如今在社群上掀起熱烈討論，當時一名球迷手中拿著金色版公仔，Knox見狀後便從父親手上搶過手套，並希望父親能夠以手套向觀眾交換公仔。得到老爸的許可後，Kelly隨後並將自己的手套扔上觀眾席，向球迷換到這支公仔，而Knox在得到公仔之後，還去找「本尊」大谷翔平合影，留下難忘回憶。
Joe Kelly稍早受訪時則笑稱，自己的生財工具如今竟然意外被兒子給「搶劫」，他表示：「我本來有2個手套，但現在剩下1個了，他用我的東西拿去交易，大谷公仔現在是Knox的財產了，但看他開心我就開心。他現在到處在跟別人炫耀，跟這裡的人、學校的同學一直在講這件事，我想他應該也有跟他媽講吧！」
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道奇本季曾在5月中的賽事，發送過4萬個大谷翔平的搖頭娃娃，當時就造成粉絲爭相領取，網拍價甚至一度飆到1333美元（約新台幣4萬元）。昨日比賽道奇球團再度舉辦大谷的搖頭娃娃日，根據拍賣網站顯示，如今最低的價格1隻也要1300美元，且已經有人在網站拍賣超過1700美元(約新台幣4.5萬元），甚至還有賣到2999元（約新台幣9萬元）以上的天價。
金色限量版連Kelly兒子也想要 用父親手套向球迷交換
而昨日發放的大谷翔平娃娃，其中還包括限定版的「金色塗裝」，更是掀起收購熱潮，沒想到就連Joe Kelly的寶貝兒子Knox也希望得到。日前Kelly被直擊以實戰手套向觀眾席上的球迷，交換大谷的金色版限量公仔，今天Kelly受訪時則是透露更多細節，他表示這筆交易是兒子Knox要求他的。
只見這則Joe Kelly向球迷以物易物的影片，如今在社群上掀起熱烈討論，當時一名球迷手中拿著金色版公仔，Knox見狀後便從父親手上搶過手套，並希望父親能夠以手套向觀眾交換公仔。得到老爸的許可後，Kelly隨後並將自己的手套扔上觀眾席，向球迷換到這支公仔，而Knox在得到公仔之後，還去找「本尊」大谷翔平合影，留下難忘回憶。
Joe Kelly稍早受訪時則笑稱，自己的生財工具如今竟然意外被兒子給「搶劫」，他表示：「我本來有2個手套，但現在剩下1個了，他用我的東西拿去交易，大谷公仔現在是Knox的財產了，但看他開心我就開心。他現在到處在跟別人炫耀，跟這裡的人、學校的同學一直在講這件事，我想他應該也有跟他媽講吧！」