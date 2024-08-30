韓國羽球公開賽／台灣雙塔2:0擊潰世錦賽銅牌！再2勝奪搭檔後首冠

我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣新羽球男雙組合「台灣雙塔」王齊麟／邱相榤今（30）日在韓國羽球公開賽男雙8強戰上，對上地主老牌組合金沙朗／金基正，激戰兩局後以2：0順利過關，闖進到4強，下一輪要對上韓國第一男雙姜敏赫／徐承宰。王齊麟今年在巴黎奧運上和李洋完成男雙金牌衛冕，連霸之後李洋急流勇退，王齊麟改和學弟邱相榤搭檔，兩人身高都在188以上，組合被稱為「台灣雙塔」，在上一站的日本公開賽擊敗過前世界冠軍保木卓朗／小林優吾，未來發展很被看好。今天在韓國公開賽面對地主組合金沙朗／金基正，這對老牌韓國雙打組合，過去兩度在世錦賽奪銅，最高世界排名曾高居第2，不過兩人年紀都超過34歲，近年主要是參加低級別的巡迴賽，比較少在大賽上登場。韓國羽球男雙人才凋零，BWF排名前30的組合只有姜敏赫／徐承宰，這可能就是這對老將這次會在韓國站出賽的原因。此役對上前輩，台灣雙塔首局很快就拉開比數，以21：16先下一城。次局雙方打得比較激烈一些，一度戰成12：12平手，但在那之後麟榤配連拿5分，順利甩開韓國組合的糾纏，以21：16收下勝利。