車牌依法不得移掛它車　中市地稅局：違規處應納稅額2倍

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近期有民眾因為將兩台自家車的車牌置換懸掛，遭警方臨檢查獲而收到罰單，對此，台中市政府地方稅務局提醒，每台車有其專屬車牌，不可將牌照移掛於它車使用，若查獲移掛情形，依法不論是移用車輛或被移用車輛，均會被處以全年應納稅額2倍罰鍰，提醒民眾留意。最近台中市東區一位吳先生擁有兩台車，將其中一台車的車牌掛在另一台車上，行經大智路時，遭警方臨檢查獲，不久後收到地稅局數萬元罰單，經向地稅局了解後，才知道他因移掛車牌而遭重罰，懊惱不已。對此，地稅局說明，車牌有移掛的情形，不僅移掛車牌的車主會處罰，將車牌借給他人使用的人也會被處罰，罰款高達兩倍。這位吳先生擁有兩台車，其中一台一年的牌照稅是7,120元，另一台則是1萬1,230元，兩台車加起來的罰鍰高達3萬6,700元。地稅局長沈政安表示，除了警方攔檢外，地稅局也在8個重要路口架設車牌辨識系統，利用停車場及停車格紀錄查察。一旦發現車型、廠牌或顏色與車籍登記不符，就會開罰，呼籲民眾千萬不要貪圖一時之便，隨意移掛車牌，以免因小失大。