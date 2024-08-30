土洋持續對作！無懼外資調節47億元　台股漲66點、站回短期均線

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台北股市今（30）日終場上漲66.24點或0.3%，收在22268.09點，日K連4紅，並且站回5日、10日線，成交量放大到4000億元以上、來到4008.4億元；三大法人合計賣超2.52億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連8賣」賣超47.39億元；投信「連11買」，今日買超38.33億元；自營商（自行買賣）「由賣轉買」買超6.54億元，合計三大法人賣超2.52億元。輝達財報表現雖然優於預期，不過財測卻讓市場失望，輝達持續陷入賣壓，昨日再度重挫逾6%，拖累科技股走低，美股四大指數跌多漲少，不過道瓊指數再創新高，因此台北股市今日開在盤上，開盤上漲28.22點、來到22230.07點，成功站上5日、10日線，最高一度上漲111.19點、來到22313.04點，不過由於權值股漲勢無力，漲點一度收斂，不過尾盤在營建、航運類股的領軍下，終場上漲66.24點或0.3%，收在22268.09點，日K連4紅，並且站回5日、10日線，成交量放大到4000億元以上、來到4008.4億元。此外，台股本周上漲110.04點或0.5%，拉出一根紅K棒；而台股本月上漲68.74點，不過拉出第二根月黑K棒，留長下影線。中小型股也同步開高震盪，櫃買指數終場上漲1.26點或0.46%，收在274.58點，日K連4紅，成交量為1312.44億元。權值股走勢分歧，權王台積電以944元開出、上漲1元，不過上攻力道不足，盤中一度翻黑下跌2元，尾盤一度有買單拉來，最高來到952元、上漲9元，終場則是上漲1元或0.11%，收在944元，貢獻大盤指數就有8點；鴻海以185元開出、上漲0.5元，不過隨後翻黑表態，盤中在盤面震盪，最後一盤爆出1.6萬張買單，將股價拉回平盤價184.5元；聯發科開高走低，終場下跌10元或0.8%，收在1240元，拖累大盤指數就有5點。今日個股成交量排行榜前五名：中信金、新光金、東台、群創、台塑化；個股成交量排行榜前五名：台積電、鴻海、中信金、聯鈞、均豪。