柯文哲家遭檢廉搜索！黃國昌：民眾黨成立緊急應變小組捍衛清白

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京華城容積案持續延燒，檢廉今（30）日一早由法務部廉政署副署長兼高檢署檢察官林漢強親自帶隊，前往時任台北市長柯文哲的住處搜索。對此，民眾黨中央委員會決議即刻成立中央緊急應變小組，團結共同力挺柯文哲捍衛清白。民眾黨今日下午1點舉行臨時中央委員會，會後舉行記者會由民眾黨黨團總召黃國昌發表聲明，黃國昌指出，今日臨時中央委員會決議即刻成立中央緊急應變小組，共同召集人包含中央委員林富男、中評會主委李偉華與黃國昌，並納入黨公職等擴大參與，配合司法調查期間，維持黨務運作，全黨齊心、團結共同力挺柯文哲主席捍衛清白。黃國昌也痛批，針對今早中央黨部遭搜索，民眾黨第一時間即表明會配合調查，但不應踰越偵查必要之範圍。然而，在民眾黨告知中央黨部並未設有主席辦公室後，檢方仍執意於黨部同仁工作空間，進行摸索式的蒐證，意圖令人費解。黃國昌質疑，檢廉如此大動作進行搜索國內主要政黨中央黨部究竟有何具體事證、正當性與必要性？若意在配合政治攻擊與傳媒炒作展演，將重創司法公信力，民眾黨嚴正要求執政當局應出面說明。黃國昌表示，呼籲司法應依證據公正辦案、謹守正當法律程序、遵從偵查不公開原則，勿引導外界未審先判，侵害民眾黨及柯文哲名譽。民眾黨同時嚴厲譴責特定媒體捏造假新聞、名嘴造謠，製造抹黑柯文哲之輿論。