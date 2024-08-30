美濃湖水庫防洪清疏9月開工清淤　土方免費提供農民載運

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▲美濃湖水庫具防洪功能，更身兼重要觀光景點以及灌溉重要水源，汛期時透過閘門調控水位以備蓄洪，避免下游市區排水路水位雍高及溢淹。(圖／高市府提供)

凱米颱風後為美濃湖帶來大量淤土，高市府水利局將於9月中旬展開清疏作業，預計114年度春節假期前完成清疏，估計可清淤13萬噸土方，除可恢復原有防汛調洪功能外，這次清疏土方於施工期間將免費提供予旗美地區居民領取做為農地改良或利用，不僅可消化土方，亦可滿足需土民眾需求，達到公私雙贏。美濃湖水庫為旗美地區重要觀光景點，並兼具農民灌溉需求及汛期防汛調控重要功能，為維護美濃區域住戶安全及維持農民灌溉需求，歷年來水利局均定期檢測並完成水庫淤積調查。水利局表示，美濃湖水庫具防洪功能，更身兼重要觀光景點以及灌溉重要水源，汛期時透過閘門調控水位以備蓄洪，避免下游市區排水路水位雍高及溢淹。為維持正常防汛操作以及考量現地生態及灌排需求，設計階段與農水署協商後，這次清疏將採分區導水方式，於中正亭周邊適宜位置築堤後放水，並施作導水路以維持南側水庫水量供農民灌溉使用，施工期間可維持農民正常灌溉及避免影響生態環境。此外，這次清疏土方於施工期間將免費提供予旗美地區居民領取做為農地改良或利用，不僅可消化土方，亦可滿足需土民眾需求，達到公私雙贏。相關請領方式於8月28日地方說明會充分說明，另請民眾於清疏工程進行中遠離工區現場並注意自身安全，以利工程順利進行。