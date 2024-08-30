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米可白放閃孫綻優點膚色黑！為愛上教會　進展飛快已見雙方家長

記者林奕如／台北報導

▲米可白放閃男友孫綻優點「膚色黑」，心中有愛上教會，現在已經進展到見雙方家長。（圖／記者林奕如攝影）
▲米可白放閃男友孫綻優點「膚色黑」，心中有愛上教會，現在已經進展到見雙方家長。（圖／記者林奕如攝影）
米可白離婚恢單，近期爆出和同劇孫綻的戀情，她今（30）日出席日本第一眼鏡品牌活動，帶自己的寵物犬錢錢亮相。戀情曝光首露面，她回答問題狂打太極，最後害羞吐露男友優點：「他膚色黑、很貼心，能言善道。」被問有被哪些貼心行為感動，她回說：「事蹟太多了。」

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米可白2019年跟「尾牙大王」謝銘杰離婚，之後被拍到和建築業小開約會，去年在台視8點檔《追分成功》記者會上宣告已分手，今年她受訪時驚爆有對象，被網友發現IG上和同劇孫綻互動頻繁，兩人才透過經紀公司低調認愛，現在不時在社群平台放閃，孫綻日前受訪更承認穩交一年。

▲米可白放閃孫綻優點「膚色黑」！心中有愛上教會。（圖／記者林奕如攝影）
▲米可白穩交男友孫綻，現在已經見雙方家長。（圖／記者林奕如攝影）
相較之下，米可白對於戀情不多說，也沒有正面承認交往細節，被問孫綻誇讚她很可愛，她說：「謝謝他覺得我可愛，但毛小孩我覺得更可愛。」至於信仰部分，她受到男友是基督教關係，坦言現在也會去教會，「我之前沒有特別什麼信仰，就是心中有愛吧。」

孫綻曾透露兩人進展到情侶最重要的一步，就是兩人去信義區的香榭大道約會，看到一群街頭藝人，他一時興起借吉他，自彈自唱庾澄慶的經典歌曲《情非得已》，米可白不正面說感想：「太久的事情沒有注意，還是以工作為主。」孫綻有帶媽媽去鹿港拜訪米可白家，雙方已經見家長，被問媽媽是否對男友滿意，「每個人看人的想法不同，我也沒有問她（媽媽）的想法。」

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