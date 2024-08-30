就任滿百餘日力推「勞動新政101」　何佩珊：願當勞工堅實後盾

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勞動部何佩珊部長今（30）日就任滿百餘日，在此期間陸續推動勞保撥補、促進就業、研議最低工資、技能培力、擴大勞動力來源等「勞動新政101」措施。她也表示，檢視百日的成果，將是另外一個起點的開始，勞動部仍會繼續秉持溫暖、開放態度，成為勞工堅實的後盾。勞動部表示，何佩珊上任以來藉由「勞動新政101」措施，落實行政院長卓榮泰「行動101策略」的施政內容，並且積極強化勞動權益，透過各項計畫提升勞動參與，增進就業者的職業技能，期待逐步實踐總統賴清德提出「以人為本」的施政願景。勞保改革方面，何佩珊強調「政府在，勞保不會倒」，為了落實賴清德政見，勞動部明年續編1200億元撥補勞工保險基金，加計疫後特別預算300億元，總計6年撥補預算金額3870億元，另在近年政府撥補、搭配多元投資運用之下，勞保基金水位成長直至今年6月約有1兆952億元。提升勞工權益方面，何佩珊說明，隨著《最低工資法》上路施行，最低工資接續基本工資作為保障基層勞工基本生活的政策，勞動部預定於9月4日召開最低工資審議會，邀集勞、資、學、政委員代表，共同討論審議，擬定首次最低工資數額。促進壯世代就業方面，何佩珊指出，勞動部積極推動《中高齡者及高齡者就業促進法》及其各項措施，落實賴清德政見公告放寬補助《繼續僱用高齡者補助計畫》的高齡者留用比率，預期明年增加留用5000名高齡者，現已達到每年增加10萬名中高齡者、高齡者勞動力的目標，另在今年5月至7月新增開發1.1萬名勞動力。青年技職能力方面，第54屆全國技能競賽7月17日在南港展覽館隆重舉辦，共有1031名選手參賽，涵蓋青年組、青少年組69項競賽職類，規模是為歷年之最，累積10萬人次參觀亦創歷史新高，何佩珊對此表示，藉由本次競賽活動倡導技能向下紮根，攜手教育部、經濟部整合「產、學、訓」各項資源，提升產業人才素質，並且為我國明年主辦「2025亞洲技能競賽」奠定基礎。強化與移工來源國溝通協調方面，何佩珊受到菲律賓邀請，8月14日親自率團赴菲國八打雁市參與第9屆台菲勞工會議，會議則由台菲雙方部長共同主持，針對共同關切的重要勞務合作議題充分討論並且達成多項共識，共同推動「移工留才久用方案」，鼓勵菲律賓移工轉任中階技術人力，也將擴大直聘專案選工範圍，納入機構看護工作。擴大留用僑外生方面，勞動部配合國家發展委員會、教育部、僑務委員會鼓勵留用僑外生，另也考量每年將近半數畢業僑外生留台工作，刪除僑外生評點配額上限，並且新增僑外生從事旅宿服務工作，後續亦將修法放寬僑外生從事中階技術工作類別，持續擴大留用攬才。除了感謝各界百餘日的包容與建議，何佩珊也說，檢視百日的成果，將是另外一個起點的開始，勞動部仍會繼續秉持溫暖、開放態度，成為勞工堅實的後盾，未來將會持續攜手民間團體與專家學者，透過「發展」與「照顧」作為施政主軸，動態檢視各項行政作為、提高行政效能，體察不同勞動權益的實際需求，為了提升勞工福祉努力。