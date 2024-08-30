柯文哲請假黨主席3個月　民眾黨：下週儘速會商代理人選

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民眾黨主席柯文哲競選總統期間政治獻金假帳疑雲延燒，柯文哲昨日向支持者跟團隊致歉，再度重申自己識人不清，並宣布請假黨主席3個月自請調查。民眾黨秘書長周榆修今（30）日表示，下週黨部會找中央委員會與中央評議委員會儘速會商代理人選。京華城容積案持續延燒，檢廉今日一早由法務部廉政署副署長兼高檢署檢察官林漢強親自帶隊，前往時任台北市長柯文哲的住處搜索。民眾黨今日下午1點舉行臨時中央委員會，會後舉行記者會宣布成立中央緊急應變小組捍衛柯文哲清白。針對後續司法調查，有無進行沙盤推演，周榆修受訪表示，「沒有沙盤推演，相信主席的清白。」媒體詢問柯文哲請假通過了嗎？周榆修表示，柯文哲請假已經生效，黨部會找中央委員會與中央評議委員會儘速會商代理人選，時間會在下禮拜。民眾黨立委吳春城則表示，柯文哲昨天已經有正式要請假，黨不能一天沒有主席，這個（代理黨主席）應該是必要的。