嬰兒吐奶嚴重！竟電解質失衡合併肺炎　「這器官」出問題開刀根治

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▲超音波檢查發現寶寶患有嬰兒肥厚性幽門狹窄症。紅框處為無法順利排出的胃內液體，黃框處為肥厚的幽門壁。（圖／北醫附醫提供）

一名剛滿月的男嬰嚴重溢吐奶逾一周，送醫後，醫師發現寶寶嘔吐後食慾仍不錯，經詳細檢查，確診是「嬰兒肥厚性幽門狹窄症」，但男嬰已吐到電解質不平衡，出現代謝性鹼血症合併肺炎，緊急住進加護病房治療，病情穩定後，再以手術改善幽門狹窄；醫師說，收治病人的台北醫學大學附設醫院兒科部主治醫師簡睦旼說，嬰兒肥厚性幽門狹窄症的病童因幽門肌肉異常增厚，食物無法順利進入小腸，導致反覆溢吐奶，在台灣平均每1000名嬰兒有0.49人患病，如以2023年新生兒13.5萬人推估，此症患者可能超過60人，男嬰比例高於女嬰。簡睦旼指出，當時簡睦旼隨即為男嬰安排抽血，結果發現男嬰電解質極度不平衡，出現低血鈉、低血鉀，且血液酸鹼異常，呈現代謝性鹼血症，顯示已嘔吐一段時間，同時出現輕微的吸入性肺炎。於是先將男嬰轉至新生兒加護病房，進行脫水矯正及電解質補充，積極輸液後，男嬰狀況轉趨穩定，進而接受手術治療。負責手術的北醫附醫小兒外科主任黃富煥說，嬰兒肥厚性幽門狹窄症主要以幽門肌肉切開手術治療，可依病人情形選擇傳統開腹或微創腹腔鏡方式；針對該名男嬰，考量腹腔鏡手術充氣過程可能使男嬰的心肺功能惡化，因此採取傳統開腹方式，術後6小時即開始進食，並於術後第4天出院，門診追蹤狀況良好。簡睦旼指出，嬰幼兒溢吐奶是常見情形，研究發現，針對嬰兒肥厚性幽門狹窄症，簡睦旼解釋，病童多數從3週大左右開始出現症狀，主要是非膽汁性嘔吐，也就是嘔吐物中沒有黃綠色的膽汁，通常在餵奶後立即發生，不過嘔吐後還想繼續吃奶，嬰兒體重則可能增加緩慢，甚至下降，這些都是家長可以觀察的重點。簡睦旼表示，嬰兒肥厚性幽門狹窄症患者因長期反覆嘔吐，而低血鉀則常造成肌肉無力、抽筋，嚴重時可能會肢體麻痺，呼吸肌也受到影響，需要呼吸器輔助。此外，若伴隨鹼血症，嬰兒甚至可能有心律不整的風險，因此嬰幼兒溢吐奶雖為成長過程常見狀況，但若出現持續性噴射狀嘔吐、夜間吐奶或膽汁性嘔吐，且腹部顯著鼓脹，務必盡速就醫。