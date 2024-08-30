啦啦隊女神引退時間倒數！泳衣中門大開「渾圓現形」　引粉絲暴動

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▲啦啦隊女神琪琪為味全龍「小龍女」前隊長，擁有火辣外型。（圖／IG@kiki77.tw）

▲琪琪的紅色泳衣中門大開，露出渾圓性感的東西半球。（圖／琪琪IG）

啦啦隊女神琪琪（KIKI、劉怡琪）為味全龍「小龍女」前隊長，擁有火辣外型，近來她除了在球場上應援之外，也逐漸轉往啦啦隊幕後，去年（2023）還宣布，自己再跳1年就會引退，如今時間已經開始倒數，她照樣在社群平台上和粉絲分享辣照，日前她上傳一組泳裝照，展現前凸後翹的好身材，讓粉絲忍不住讚：「太辣了！」琪琪在社群平台IG曬出身穿泳裝的辣照，只見紅色泳衣中門大開，露出渾圓性感的東西半球，她將長髮綁成高馬尾，展現性感直角肩和鎖骨，讓粉絲的眼睛大吃冰淇淋，她也在文中寫道：「沒有時間去海邊，但有時間來球場一起海灘主題日吧，歡迎大家週五到週日一起來球場玩。」她也強調這組已經是舊照，是在天母棒球場附近的「偽度假」照。照片一出，引來大批網友朝聖按讚，不少人都直呼，「那要穿這樣應援嗎（被揍飛」、「太太太辣了吧，我們血流滿面了，巨辣的琪琪女神，太美、太甜，我們太幸福了吧？」、「差點以為琪姐明後天會穿這套應援」、「這太辣了，完全扛不住，我要是現場看到大概直接失血過多暈倒」、「一早就被琪琪提神了。」琪琪先前受訪時，透露自己從事啦啦隊工作已經10年，當初會加入啦啦隊是為了照顧腦麻的弟弟，然而她對棒球同樣熱愛，很多人都會利用啦啦隊進入演藝圈，但她是真心喜歡棒球才能夠堅持這麼久，接下來她也會轉往幕後，把機會留給更多新生代後輩們。