陳妍希爆「突被陳曉提離婚」已分居1年！陸第一狗仔：他非常決絕

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▲▼中國第一狗仔卓偉錄音今曝光，爆料陳妍希、陳曉還沒離婚但已分居1年。（圖／翻攝微博）

▲陳妍希傳婚變「首公開提陳曉」，陸節目《五十公里桃花塢》片段曝光。(圖／翻攝微博）

陳曉2016年與陳妍希結婚，8年來屢傳婚變消息，今年傳聞更盛，6月大陸狗仔「推理君江小宴」爆料婚變，雙方都沒正面回應。今（30）日有「大陸第一狗仔」之稱的卓偉被曝光一段音檔，他提到兩人至今未離婚，不過已經分居一年多，並且爆料陳曉對女方避不見面。「大陸第一狗仔」之稱的卓偉今曝光一段音檔，他表示，「據我所知陳曉跟陳妍希沒有離婚，但是他們已經分居1年多了，前兩天我看新聞說，陳妍希把婚戒已經摘了。分居1年多，陳妍希才摘掉婚戒，說明她對這段婚姻，對陳曉應該已經徹底的絕望。」他爆料，陳曉是突然提出離婚，一講完馬上離開，直接把陳妍希微信拉黑、電話不回，陳曉在橫店拍戲，陳妍希去探班，他也直接避而不見。卓偉認為陳曉態度非常決絕，至於原因為何，卓偉在音檔說：「是什麼原因會讓一個男人這麼狠心？這麼決絕，大家可以想想，但是我不能說，我覺得我要說出來就太炸裂了。」錄音曝光後，立刻引發網友討論。陳妍希目前正忙拍攝新劇《狙擊蝴蝶》，和小19歲鮮肉周柯宇合作，巧合的是，角色飾演失婚女。她已經許久沒和老公陳曉同框，今年7月時在節目《五十公里桃花塢》，被前輩宋丹丹問起「老公哪裡人」，她回應：「他是安徽（人）。」並且還捧臉微笑，似乎沒有婚變，但也有人說這是更早之前的拍攝，現在婚姻情況可能有變。