樊振東愛足球勝過桌球？馬龍挽留「再打一屆」　被他調侃：不真誠

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▲中國大陸桌球名將馬龍，近期再次被問到是否有機會繼續打奧運，他的回答是比較悲觀的，而這個答案也快速衝上微博熱搜。（圖／美聯社／達志影像）

世界桌壇霸主中國在巴黎奧運後進入大換血，開始「梯隊建設」，接棒馬龍一哥位置的樊振東傳心生厭倦，有意在奧運奪金後退役，消息一出有如投下一枚震撼彈。對此馬龍在和樊振東、王楚欽等國家隊隊友一起上節目時，也勉勵「小胖」能再打一屆，追趕、甚至超越自己奧運單打雙金紀錄，不料卻被對方調侃：「不真誠」。樊振東在巴黎奧運拿到男單金牌，終於完成生涯大滿貫，湊齊獎盃櫃中欠缺的最後一塊榮譽。他傳在奧運後萌生退意，生活多采多姿的他，在訪問時透露未來還沒有計畫，但不一定還會留在桌球界，此話一出也引起外界關注。這位中國名將在奧運後進入休整期，WTT中國大滿貫賽也沒有參加，看起來還在考慮他個人的未來。近期樊振東被拍到在足球場上開心踢球，臉上露出大大的笑容，這是近年在桌球場上不曾看過他曾有過的，也讓很多球迷感嘆：「或許桌球已經帶給不了他這種快樂了吧。」作為中國桌壇老大哥，馬龍近期受訪時鼓勵樊振東再戰一屆奧運：「起碼下一屆吧，我希望樊振東依然在、依然做得更好，超過我！」而樊振東聽到之後，則是一旁笑了出來，無奈地表示：「他不真誠！」兩人當時的可愛互動，也在網路上引起熱議。而對於本屆男單在32強出局的王楚欽，馬龍也給予安慰和期許，直言：「你（王楚欽）也可以成為超級全滿貫，我也期待他——因為還沒有人，拿過團體、雙打加混雙嘛——我期待下一屆、或下下屆，因為他也還年輕。」王楚欽在混雙項目已經和孫穎莎拿下奧運金牌了，男團也已經和馬龍及樊振東奪金，但在男單方面他的榮譽比較不足，奧運、世錦賽和世界盃都沒有拿過金牌，作為中國下一屆的領軍人物，他還需要證明自己。