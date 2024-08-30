柯文哲遭查也登中港媒！微博熱議「柯文哲被帶走調查」：很難翻身

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民眾黨主席柯文哲於競選總統期間受到不少關注台灣政局的外媒報導，如今因任職台北市長期間，疑圖利京華城遭檢廉偵辦該弊案，今（30）早更全面前往柯文哲住所、民眾黨辦公室與中央黨部等搜查，多家日韓媒體紛紛報導這起政壇風波之餘，中國、香港媒體也大幅報導柯文哲因京華城案被約談一事，「＃柯文哲被帶走調查」更竄上微博熱搜掀起熱議。民眾黨主席柯文哲持續身陷假帳、圖利京華城案風波，包含《韓聯社》、《朝日新聞》、《每日新聞》等日韓媒體指出，曾高喊居住正義的柯文哲，靠承接接了民眾對於兩大政黨不滿情緒，獲得不少年輕人支持，如今卻惹上房地產爭議，陷入創黨以來的危機。相關消息也受到中國、香港媒體不少關注，港媒如《香港電台》和《香港明報》大幅報導柯文哲因京華城案被約談一事，中媒包含《環球網》、《澎湃新聞》、《鳳凰網》、《觀察者網》等20多家媒體也在微博上轉刊報導，一時間「#柯文哲被帶走調查」的話題討論也成為微博熱搜，有著超過1718.7萬閱讀量，不少中國網友也紛紛熱議「這次證據確鑿，他很難翻身了」、「有媒體說他把競選資金用來購房了，買房真的有那麼誘人嗎？」、「做事從來都是格局很小，一直沒搞明白，怎麼會有人欣賞柯文哲」、「好奇是否真能水落石出」、「和某某市某某紀委套路挺類似啊」。有趣的是，相較起日韓媒體與台灣閱聽眾關心弊案資訊與民眾黨未來政治走向，中國網友們提到柯文哲多半也會提及王世堅，過去柯文哲擔任台北市長期間在北市議會宛如「歡喜冤家」的王世堅問政也被諸多中國網友翻出，紛紛盤點「奇葩政辯道具組都送過什麼」，還有網友調侃「王世堅會給柯送便當嗎」、「柯P被留置接受審查調查，不會是收受了王世堅的禮物吧？」、「柯跑馬燈會想到王世堅嗎」。