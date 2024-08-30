iPhone 16新色確定沙漠鈦金？「最準爆料」配件商公開實裝照美翻

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▲YouTube頻道TechBoiler曬出手邊的iPhone 16模型機及配件開箱，可見外觀顏色為較深的古銅、焦糖色。（圖／翻攝自YT「TechBoiler」）

▲台灣配件商「imos」近日也於臉書粉專提前暴雷，公開2款iPhone 16 Pro系列的鏡頭貼實裝照。（圖／翻攝自imos臉書粉專）

2024年蘋果秋季發表會將於台灣時間9月10日凌晨1時登場，最受關注的新品莫過於iPhone 16系列。而在發表會前夕，iPhone 16新顏色的討論越來越熱烈，關於「沙漠鈦金」（Desert Titanium）的開箱文及爆料也越來越多，讓許多果粉直呼：「越來越混亂了！」綜合近期各界爆料，大多都指向iPhone 16將會把過去幾代的藍色換掉，並以金色、古銅色來取代，但具體到底是什麼顏色，各家配件商、模組店皆陸續秀出自家的模型機，YouTube頻道TechBoiler就曬出手邊的iPhone 16模型機及配件開箱，，要說是沙漠鈦金也無法否認，對比先前系列的金色較為深沉，讓不少網友看了直呼：「有點沒質感。」不過，台灣配件商「imos」近日也於臉書粉專提前暴雷，公開2款iPhone 16 Pro系列的鏡頭貼實裝照，，暗指照片為iPhone 16 Pro系列的實際新顏色，，「今年你／妳怎麼選？」由於imos的鏡頭貼主打呈現手機原色相同的真實機感，且往年「劇透」的消息準確度都相當高，像是去年iPhone 15系列，提前公開的9款顏色鏡頭貼產品照，就全數精準命中，讓大票網友佩服不已，這次果真也引起熱烈討論。