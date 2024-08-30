DoDo Men、賀瓏衝非洲大出包！離譜過程全記錄　他凍未條臉部當機

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▲賀瓏在去年「賀瓏夜夜秀」上射飛鏢射中剛果，Do Do men履行承諾，今年7月帶賀瓏勇闖非洲。（圖/YT@DoDo Men）

▲結果都還沒出發，一行人發現簽證全部有問題，Ian、賀瓏以及強尼的簽證申請還沒通過，Eric的簽證則是少了中間名不能使用。（圖/YT@DoDo Men）

▲Eric以及強尼、賀瓏三個人因為簽證問題被機場人員攔下，不能上飛機，變成Ian必須獨自一人先到盧安達看能不能辦落地簽。（圖/YT@DoDo Men）

▲滯留在機場整整17小時又沒什麼睡覺，賀瓏的心情已經寫在臉上，Eric問他：「還OK齁」，賀瓏也沒回應。（圖/YT@DoDo Men）

▲Ian獨自一人先前往盧安達成功拿到簽證，趕緊通知賀瓏、強尼以及Eric從泰國曼谷飛過來。（圖/YT@DoDo Men）

知名YouTuber「The DoDo Men」以「跳脫舒適圈」為頻道主軸，成員Ian、Eric拍攝許多日常民眾不會接觸的人事物，深受觀眾喜愛。去年他們上了脫口秀演員賀瓏主持的「賀瓏夜夜秀」時，答應賀瓏用飛鏢射中哪裡就要帶他去，沒想到賀瓏竟然射中剛果，而DoDo Men也履行承諾，在今年7月要帶著賀瓏以及其助理強尼一同前往非洲，沒想到整個過程曲折離奇，離譜的事情全部發生，一度讓賀瓏臉部當機完全講不出話，觀眾也直呼：「這影片真的像是一部電影，全部都記錄下來了。」DoDo Men近日上傳新片，分享7月時履行去年在「賀瓏夜夜秀」要帶賀瓏去非洲的承諾，結果一開始就出現問題，由於影片剛開始Ian到機場集合遲到，因此已經先知道賀瓏以及強尼遇到的情況，在這之前，一行人發現他們申請的簽證是「東非國家」包括肯亞、盧安達以及烏干達都可以使用進去的，後來一行人先搭機到香港，經過與機場人員交涉，，由於Ian前面被機場人員放行，整個飛行行程大亂情況下，Eric、賀瓏以及強尼必須重新購買機票，查詢了之後發現在早上7點有飛曼谷的飛機、隔一天凌晨從曼谷飛到肯亞轉機，然後再到盧安達，結果後來機場人員又說不能太早飛去曼谷，加上機場貴賓室由於只能使用2小時，但要等到晚上七點才能搭機，後來雙方同步進行，Ian抵達衣索比亞轉機要到盧安達；Eric、賀瓏、強尼從香港飛到泰國曼谷，一切等Ian抵達盧安達看落地簽到底能不能通過，而就在等待Ian消息時，，最後一行人終於從曼谷搭到肯亞轉機到盧安達，四個人成功在飯店會合。Ian跟Eric也對賀瓏以及強尼感到抱歉，由於是自己的企劃，卻讓來賓如此難熬，Eric也強調，這個故事告訴我們