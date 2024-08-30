DoDo Men、賀瓏衝非洲大出包！離譜過程全記錄　他凍未條臉部當機

知名YouTuber「The DoDo Men」以「跳脫舒適圈」為頻道主軸，成員Ian、Eric拍攝許多日常民眾不會接觸的人事物，深受觀眾喜愛。去年他們上了脫口秀演員賀瓏主持的「賀瓏夜夜秀」時，答應賀瓏用飛鏢射中哪裡就要帶他去，沒想到賀瓏竟然射中剛果，而DoDo Men也履行承諾，在今年7月要帶著賀瓏以及其助理強尼一同前往非洲，沒想到整個過程曲折離奇，離譜的事情全部發生，一度讓賀瓏臉部當機完全講不出話，觀眾也直呼：「這影片真的像是一部電影，全部都記錄下來了。」
DoDo Men近日上傳新片，分享7月時履行去年在「賀瓏夜夜秀」要帶賀瓏去非洲的承諾，結果一開始就出現問題，首先是因為賀瓏射中的剛果，在Eric、Ian查詢資料之後，發現都不太建議去當地旅遊，因此他們改去隔壁的盧安達以及烏干達。而去非洲國家必須申請簽證，結果Eric申請簽證通過，但是在簽證上的「中間名」忘記填寫，因此不能夠使用。
而賀瓏、助理強尼以及Ian則是遇到出發兩天前申請簽證，原本以為很快就會通過，但到了登機當天，都還沒有核准通過，於是一行人在最一開始的「簽證申請」就出現大出包的情況。
盧安達其實可以辦落地簽！4人旅行變成Ian獨自先前往非洲
由於影片剛開始Ian到機場集合遲到，因此已經先知道賀瓏以及強尼遇到的情況，在這之前，一行人發現他們申請的簽證是「東非國家」包括肯亞、盧安達以及烏干達都可以使用進去的，但是他們第一個要去的盧安達其實可以申辦落地簽，因此Ian換了一個櫃檯之後，告知櫃檯人員「自己要去盧安達辦落地簽，就順利通過。」但其實同時間Ian的東非國家簽證仍然在核准中，是跟賀瓏、強尼一樣的情況，但因為沒被通報而被機場人員放行。
後來一行人先搭機到香港，經過與機場人員交涉，機場人員表示Eric、賀瓏、強尼就是不能飛，只能重新申請簽證或等簽證通過才會放行，由於Ian前面被機場人員放行，因此最終只有他一人獨自前往衣索比亞轉機，冒險嘗試是否到當地在簽證還未通過下，能否辦理盧安達落地簽，而其他三人則是滯留在香港機場。
重買機票再噴10幾萬！滯留機場17小時賀瓏臉部當機
整個飛行行程大亂情況下，Eric、賀瓏以及強尼必須重新購買機票，查詢了之後發現在早上7點有飛曼谷的飛機、隔一天凌晨從曼谷飛到肯亞轉機，然後再到盧安達，結果後來機場人員又說不能太早飛去曼谷，最早能離開的飛機變成下午一點，沒想到在訂機票時，下午一點的飛機客滿，最後只能改成晚上七點的飛機，三人機票加總至少多噴16萬元。
加上機場貴賓室由於只能使用2小時，但要等到晚上七點才能搭機，一行人睡沒多久就要在香港機場找地方休息，當Eric問賀瓏：「還OK齁」，賀瓏完全沒有任何回應，臉部當機表情，顯見心情已經大受影響，一行人就在機場大廳難睡的椅子上休息，整整滯留在香港機場17小時。
驚魂記插曲「微軟大當機」！Ian獨闖盧安達成功入境
後來雙方同步進行，Ian抵達衣索比亞轉機要到盧安達；Eric、賀瓏、強尼從香港飛到泰國曼谷，一切等Ian抵達盧安達看落地簽到底能不能通過，而就在等待Ian消息時，賀瓏突然告訴Eric：「你要聽一個壞消息嗎？微軟大當機，香港機場首當其衝，航班可能會大亂」讓Eric大傻眼，所幸最後他們的航班並未受到影響。
另一邊Ian也成功地入境盧安達，表示自己告知櫃檯人員自己已經申請過簽證、也付過錢，後來櫃檯人員就拿了簽證的紙張貼在他的護照上，因此跟Ian同樣狀況的賀瓏、強尼也都可以入境，而Eric則可以使用落地簽即可入境，最後一行人終於從曼谷搭到肯亞轉機到盧安達，四個人成功在飯店會合。
Ian跟Eric也對賀瓏以及強尼感到抱歉，由於是自己的企劃，卻讓來賓如此難熬，坦言中間一度都感受到賀瓏的情緒已經是「我撐不下去了，我不想去了」等。Eric也強調，這個故事告訴我們Visa一定要提前申請，然後你的Visa的名字要跟你護照的名字一模一樣才可以！影片才上架不到2天，點閱率突破90萬觀看，不少人都直呼：「這真的像在看電影....好多關卡啊！」
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而賀瓏、助理強尼以及Ian則是遇到出發兩天前申請簽證，原本以為很快就會通過，但到了登機當天，都還沒有核准通過，於是一行人在最一開始的「簽證申請」就出現大出包的情況。
盧安達其實可以辦落地簽！4人旅行變成Ian獨自先前往非洲
由於影片剛開始Ian到機場集合遲到，因此已經先知道賀瓏以及強尼遇到的情況，在這之前，一行人發現他們申請的簽證是「東非國家」包括肯亞、盧安達以及烏干達都可以使用進去的，但是他們第一個要去的盧安達其實可以申辦落地簽，因此Ian換了一個櫃檯之後，告知櫃檯人員「自己要去盧安達辦落地簽，就順利通過。」但其實同時間Ian的東非國家簽證仍然在核准中，是跟賀瓏、強尼一樣的情況，但因為沒被通報而被機場人員放行。
後來一行人先搭機到香港，經過與機場人員交涉，機場人員表示Eric、賀瓏、強尼就是不能飛，只能重新申請簽證或等簽證通過才會放行，由於Ian前面被機場人員放行，因此最終只有他一人獨自前往衣索比亞轉機，冒險嘗試是否到當地在簽證還未通過下，能否辦理盧安達落地簽，而其他三人則是滯留在香港機場。
重買機票再噴10幾萬！滯留機場17小時賀瓏臉部當機
整個飛行行程大亂情況下，Eric、賀瓏以及強尼必須重新購買機票，查詢了之後發現在早上7點有飛曼谷的飛機、隔一天凌晨從曼谷飛到肯亞轉機，然後再到盧安達，結果後來機場人員又說不能太早飛去曼谷，最早能離開的飛機變成下午一點，沒想到在訂機票時，下午一點的飛機客滿，最後只能改成晚上七點的飛機，三人機票加總至少多噴16萬元。
加上機場貴賓室由於只能使用2小時，但要等到晚上七點才能搭機，一行人睡沒多久就要在香港機場找地方休息，當Eric問賀瓏：「還OK齁」，賀瓏完全沒有任何回應，臉部當機表情，顯見心情已經大受影響，一行人就在機場大廳難睡的椅子上休息，整整滯留在香港機場17小時。
驚魂記插曲「微軟大當機」！Ian獨闖盧安達成功入境
後來雙方同步進行，Ian抵達衣索比亞轉機要到盧安達；Eric、賀瓏、強尼從香港飛到泰國曼谷，一切等Ian抵達盧安達看落地簽到底能不能通過，而就在等待Ian消息時，賀瓏突然告訴Eric：「你要聽一個壞消息嗎？微軟大當機，香港機場首當其衝，航班可能會大亂」讓Eric大傻眼，所幸最後他們的航班並未受到影響。
另一邊Ian也成功地入境盧安達，表示自己告知櫃檯人員自己已經申請過簽證、也付過錢，後來櫃檯人員就拿了簽證的紙張貼在他的護照上，因此跟Ian同樣狀況的賀瓏、強尼也都可以入境，而Eric則可以使用落地簽即可入境，最後一行人終於從曼谷搭到肯亞轉機到盧安達，四個人成功在飯店會合。
Ian跟Eric也對賀瓏以及強尼感到抱歉，由於是自己的企劃，卻讓來賓如此難熬，坦言中間一度都感受到賀瓏的情緒已經是「我撐不下去了，我不想去了」等。Eric也強調，這個故事告訴我們Visa一定要提前申請，然後你的Visa的名字要跟你護照的名字一模一樣才可以！影片才上架不到2天，點閱率突破90萬觀看，不少人都直呼：「這真的像在看電影....好多關卡啊！」