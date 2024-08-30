曝調查京華城案時公務員說這句話！苗博雅批柯文哲說謊、演很大

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檢廉偵辦京華城容積率案，民眾黨主席柯文哲因涉嫌在台北市長任內圖利業者護航被搜索，對此，台北市議員、京華城調查小組委員苗博雅舉出昔日在議會中質詢柯文哲例子，直言柯對於京華城案根本知情，怒批柯文哲沒資格自稱第三勢力。台北市京華城的容積率於柯市府任內暴增到840%，被外界質疑護航業者。台北地檢署今年5月間分他字案偵辦，將柯文哲等人列為被告，並指揮廉政署蒐證，約談前副市長彭振聲、台北市政府官員、原都市計畫委員等人說明。身為京華城調查小組委員，苗博雅表示，她曾在2020年6月質詢柯文哲時，詢問京華城案為何會議記錄裡沒有委員名字、影像不上網？是否知道京華城又跟台北市要容積，是否知情？柯回應，知道；苗接續問，現在它在都市計畫委員會上審議過，是否知道？柯回「不知道」，這讓她無法接受。苗博雅進一步指出，2020月4月時，都發局問柯文哲要不要送都委會研議，柯文哲蓋章同意，沒想到6月時卻說不知道，「這是說謊」，「備詢要說謊要不要抓去關？」針對京華城案，苗博雅認為，柯文哲蓋了那麼多章，從頭到尾都知情，所以她無法接受柯的態度。苗博雅感嘆，當時柯文哲回應不知情、不知道，都是騙人，因為現在的證據都顯示，從2020年3月10日開始，應曉薇的便當會，柯文哲就指派都發局研議京華城容積案。苗博雅提到，議會在調查小組時，公務員、時任都發局長都有來，而當初她在質詢時，他們都不敢回答，而現在都直接說，「台北市建城這幾十年來，沒有任何的案件是如此」。苗博雅說，柯文哲曾指派都委會會議主席當京華城總教練，在質詢時把事情都賴給都委會，但該項決定是柯指派的京華城專案PM彭振聲裁示通過，「柯文哲真的是演很大」。苗博雅提到，回頭看木可案、假帳案爆發到現在，柯文哲說多少謊？她不想要第三勢力新政治被這種人代言，不敢反共也不夠乾淨，根本不夠格。