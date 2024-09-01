周潤發、成龍早鬧翻？為何從未同台拍電影　劉德華5字說破真相

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周潤發賭神形象深植人心，去年他也曾推出電影《別叫我「賭神」》，可惜票房並不理想。（圖／微博）

▲成龍在電影《龍馬精神》中演出一名龍虎武師，身體依舊十分硬朗。（圖／《龍馬精神》劇照）

▲劉德華過去受訪時曾說成龍和周潤發「不是一類人」，主要是因為兩人戲路不同。（圖／華映娛樂提供）

70歲武打巨星成龍和69歲影帝周潤發都是香港電影界傳奇人物，但年紀相仿的兩人出道多年，竟從未在電影中合作過，更多次有不合傳言出現，讓外界好奇究竟原因為何？對此，巨星劉德華曾在受訪時用5個字形容成龍和周潤發的關係，笑說他們「不是一類人」，這才是兩人沒機會合作的原因周潤發靠《賭神》系列電影紅遍兩岸三地，也曾憑藉電影《等待黎明》、《秋天的童話》兩度奪下金馬最佳男主角獎。周潤發最新一部作品是2023年推出的電影《別叫我「賭神」》，雖然票房不高，在中國地區僅有4078萬人民幣（約新台幣1.83億元），但仍讓粉絲忍不住懷念起當年周潤發的風采。而近期依舊專注在拍攝電影的成龍，2023年也有兩部電影上映，分別是在動作喜劇片《龍馬精神》和中美合作的犯罪電影《狂怒沙暴》，兩部片口碑和票房都不錯，《龍馬精神》在中國賣出2.11億人民幣（約新台幣9.5億元），讓老當益壯的成龍相當開心。不過就有影迷發現，成龍、周潤發兩位影壇大咖不論是電影還是電視劇，似乎從來沒有合作過，不免讓外界好奇為何他們不強強聯手，共創票房奇蹟？其實過去曾有港媒問過成龍一樣的問題，成龍說他也想跟周潤發合作，有次提出邀請，卻被周潤發婉拒說：「我老了，應該回家養老了」，此事就不了了之。而周潤發會拒絕成龍並非沒有道理，成龍擅長且熱愛的是動作電影，而周潤發多主演需要內心戲的劇情片，雖然周潤發年輕時也拍過《替身殺手》、《縱橫四海》、《花旗少林》等動作片，但未因此爆紅，打戲訓練也不如成龍來得多跟紮實，因此周潤發以身體因素回絕也是情有可原。天王劉德華同樣叱吒影壇，他早期受訪時就曾回答過記者，周潤發、成龍「不是一類人」，乍聽之下像是在說兩人不合，但其實劉德華想表達的是，周潤發、成龍不是同一個戲路的明星，也難怪兩人出道超過50年都沒合拍過電影，若是真的合作，先別提兩人的巨額片酬，誰當主角恐怕也是一大尷尬難題。