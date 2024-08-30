今開學！台北市教育局加碼「交通導護志工」保額　75歲以上再增保

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▲台北市長蔣萬安陪同學生實際執行安全過馬路四字訣。（圖／北市教育局）

今（30）日為全國中小學113學年度第1學期開學日，台北市長蔣萬安、教育局長湯志民特別到博愛國小關心孩子上學的情形，歡迎學生回到校園學習，同時參加二年級交通安全課程。蔣市長表示今年是臺北市「交通安全年」，市府從暢通及完善行人安全環境、全齡交通安全教育及形塑道路安全文化等面向，並訂有「臺北交通安心行計畫」，提供行人安全友善通行環境，也感謝學校導護志工風雨無阻的辛勞付出，協助維護學生上放學安全，打造臺北成為安全之都。蔣萬安一早與湯志民在博愛國小校門口與校長、家長會長共同歡迎學生上學，並致贈開學小禮物，期勉學生新學期都能有新氣象。接著蔣市長與湯局長化身學生，與二年級同學一起參與「安全過路口」的課程，老師以「停、看、聽、想」四字口訣及動作示範，讓大家一起學習如何安全穿越道路。湯志民表示，為確保每一個人都能安全出行，需要從多方面努力，各級學校應對學生加強交通安全教育，提升交安意識，他認為「全齡交通安全教育」不僅是思維，更是對每一個生命的尊重和保障，從國中小學童的觀念紮根、高中學生的機車防禦駕駛應用，到高齡者的自我防護意識提昇，每個階段都有相應的交安教育宣導重點，以人為本，守護終身安全。台北市教育局指出，為確保行的安全，在學校周邊環境部分，教育局與學校配合交通局，共同盤整及改善學校周邊通學環境，自112年迄今已完成近百所國小會勘，主要針對標線劃設、挖設機車彎、人行道拓寬與鋪面平整、移除障礙物等硬體措施進行改善。為維護學生上放學安全，本市國小自85年起設有交通導護志工隊，目前國小導護志工約有5,200人，提供包含保險、裝備、研習、表揚等福利。本市國小於學校預算編列有導護志工保險費項目，學校為導護志工投保團體意外保險優先由校內預算支應；另為保護站在第一線的交通導護志工，本市導護志工團體意外保險投保額度將由現行規定200萬元提高至300萬元，75歲以上導護志工學校也會為他們投保個人保險，以維護志工安全。114年度編列於本市國小預算「導護志工保險費」預算額度已調增，共計增加約1,100萬餘元。