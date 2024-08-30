人物／姚立明昔罵「民進黨垃圾」今躍副院長　政治光譜挨批變色龍

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總統府今（30）日公布大法官提名名單，其中，曾在賴清德陣營擔任競總主委的姚立明被提為司法院副院長，引起各界關注。回顧姚立明過往政治光譜變化大，從新黨到參與倒扁運動，更曾加入台北市長參選人柯文哲團隊，還罵過「民進黨是垃圾」，一舉一動均受討論，如今他被賴清德提名為副院長，引起藍白在野黨批評，直指是酬庸「政治變色龍」。姚立明於德國畢勒佛大學法學博士，現任財團法人國會觀察文教基金會董事長，過去曾代表新黨當選立委，1997年間因與朱高正、黃國鐘等人不和，又被指控詐財而退出新黨，卸任立委後曾一度淡出政壇。2006年，姚立明加入百萬人民倒扁運動總部，並擔任副總指揮；2007年成為紅黨不分區立委名單，而紅黨創立者多為倒扁活動中紅衫軍的核心幹部；2012年大選時支持民進黨參選人蔡英文，同年出任小英教育基金會董事。姚立明2014年7月加入台北市長參選人柯文哲的競選團隊，任競選總部的總幹事，並帶領打贏選戰，其頭銜是近年最常被提起的。雖然姚當時表示不會入府任職，不過姚的妻子楊芳玲仍接任台北市法務局長，2016年因不認同長官理念而辭去局長一職。柯文哲2018年再度爭取市長連任，並與民進黨對手姚文智對決，而姚立明當時表示，願擔任姚的競選總幹事，正式與柯文哲撕破臉，並批評柯是個沒有價值觀的人，只是，姚最後以健康因素為由，婉拒姚文智競選總幹事。姚立明過去與綠營關係並非一直友好，他在2018年底時，被問到民進黨是否有可能再出現「綠白合作」時回答，民進黨2020年直接讓出政權，「因為柯文哲不會加入民進黨，民進黨是垃圾。我再講一遍，民進黨是垃圾，垃圾不分藍綠」；此話一出引發政壇討論。沉寂一段時間的他，未料在去年底出任賴清德競總主委，姚立明當時大讚，賴清德是非常正派的人，相信作為國家領導人，一定能夠獲得選民的信賴的，「我們是交往而結合，相互之間會長長久久」；如今，被賴清德提名司法院副院長。不過，對於副院長人選引起在野黨批評，國民黨立法院黨團直言，姚立明是賴清德的競總主委，是有名的政治變色龍，這個名單是對司法院大法官的最大羞辱，怒批大法官變成民進黨府院黨的打手，國民黨團無法接受。民眾黨立法院黨團也說，姚立明是賴清德的競總主委，酬庸意味濃厚，堪稱是歷年來參與政治最深的副院長被提名人，全民如何相信他能公正無私、中立客觀，符合社會對司法院應公正並獨立超然之期待？