台灣碳費制度上路　產業代表：籲政府盡速規劃「台版CBAM」

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環境部昨（29）日公布「碳費三子法」，宣告台灣碳費制度將上路，並在2026年開徵。產業代表今（30）日分析政策後，提出四點建議，其中就呼籲政府盡速規劃台灣版的碳邊境調整機制（CBAM），避免他國產品來台產生不當競爭。環境部昨公告包含《碳費收費辦法》、《自主減量計畫管理辦法》及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」的「碳費三子法」，明年5月先「試申請」、2026年5月正式開徵。聽聞碳費制度拍板，國內製造業均認為，碳費制度已經討論許久，要整合多方意見相當不容易，現在子法通過後，就是後續決定費率，才能真正評估對於產業界的影響。然而，也有產業代表指出，碳費制度上路確立後，仍有四點建議要提供給政府。首先，環境部將於9月9日召開第5次碳費審議會議，上次會議已經將碳費費率與總體經濟衝擊進行評估，希望這次會議可以更細緻化，進一步提出針對個別產業的影響，並且可以在不影響民生物價、廠商國際競爭力之下，審慎考慮碳費費率。他進一步解釋，碳費近期討論都與「綠色通膨」及房價都有所連結，引發社會恐慌，而台灣是出口導向國家，如果競爭對手沒有像是台灣採取如此嚴格標準，那麼就會影響到台廠競爭力，所以必須謹慎評估。第二，歐盟CBAM將要在2026年正式收費，台灣收取碳費邏輯是希望與其國外收，不如國內收取後可以抵減，建議政府要加快腳步跟歐盟進行談判，確認抵減措施，避免廠商在國內被收取碳費，出口到歐盟又被收費雙重負擔，相當於一個產品被「剝兩層皮」。第三，我國已經決定2026年對國內產業開徵碳費，但是尚未公布針對進口產品有類似台版「CBAM」的碳邊境稅機制，如此就會造成國外高碳排產品進口來台，價格上比台灣產品便宜，造成不當競爭，舉例國內水泥每噸約3000元，碳費就將近十分之一、約300元，如此價差將會造成國內廠商寧可買國外水泥也不選擇國內，造成水泥業者出現不公平競爭；而國外高碳排產品來台灣沒有課徵碳稅費，無形中也推升台灣碳排放量，這也就是「碳洩漏」問題，造成台灣淨零碳排進展不順，「政府應該盡速制定相關機制，就算不能2026年上路，也不應該相差太久。」最後，產業代表直言，自主減量計畫是一項浩大工程，對於企業需要投入大筆預算才可能成功，希望環境部、經濟部等部會都可以提供相關預算及補助，讓協助業者更加順利完成減碳目標。目前為止，碳費徵收對象是針對年排放量2.5萬噸以上的製造業，並不涉及到服務業及中小企業，但是政府也預告接下來將免徵額從2.5萬噸下修至1.5萬噸、1萬噸，逐步擴大碳費徵收範圍，但目前尚未公布具體時程。對此，產業代表說，站在產業立場很難建議具體時程，但政府應該要給企業充足準備，不要讓大家措手不及；他也呼籲，企業應在這段期間自主完成「溫室氣體排放量盤查作業」，不僅讓自己心裡有準備可能落在哪個徵收區間，也可以針對排碳熱點進行改善，以便無縫接軌碳費。然而，熟悉碳費國內學者建議政府，既然行政院在28日宣布要設「永續長」，那麼政府部門應帶頭，把自己也納入第一階段碳費徵收對象。他解釋，政府就算沒有直接排放，也一定有間接排放，「政府要求大家做這麼多事，政府部門連盤查都沒做過」，如果政府一起被納入第一階段徵收，政策擬定會更清楚民間企業會面臨什麼困難。