影／4點聲明力挺柯文哲！民眾黨高喊「24字口號」：相信柯P清白

我是廣告 請繼續往下閱讀

京華城容積案持續延燒，檢廉今（30）日一早由法務部廉政署副署長兼高檢署檢察官林漢強親自帶隊，前往時任台北市長柯文哲的住處搜索。對此，民眾黨中午緊急召開臨時中央委員會，並成立緊急應變小組，今日下午3點舉行會後記者會，提出4點聲明，呼籲執政當局出面說明，檢廉如此大動作進行搜索國內主要政黨中央黨部究竟有何具體事證、正當性與必要性？同時也澄清媒體假訊息，最後還一起高呼「24字口號」，力挺柯文哲主席捍衛清白。民眾黨發言人吳怡萱指出，針對媒體《自由時報》報導「柯文哲離家避風頭」與事實不符，柯文哲今天一大早都在家裡，未經求證憑空捏照的假訊息，民眾黨予以譴責。針對名嘴周玉蔻在臉書上爆料「柯文哲已安排下周一前往美國」等內容，吳怡萱更痛批是造謠，事實上柯文哲原訂下星期跟新加坡與日本學者進行訪談交流，台美之間，美國國防產業論壇拜會，初步草擬在9月21日前往美國，並於9月27日返台，並沒有下周前往美國的事實，呼籲媒體勿再造謠。最後，民眾黨記者會現場中央委員、立委黃國昌、吳春城、張啟楷、麥玉珍等一起高呼口號，大喊「搜索政黨用意何在？執政當局出面說明！相信清白柯P加油！」表示力挺柯文哲清白的決心。