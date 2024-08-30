良性腫瘤要切？女耳下長出多形性腺瘤　醫：拖10年癌化風險高2成

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一名40多歲女性在右耳前下方摸到腫塊，經過幾個月都沒有消失，為此就醫檢查，證實是良性的多形性腺瘤，完整摘除後持續追蹤，未發現異常；醫師說，民眾若發現良性腫瘤，應與醫師仔細討論手術必要性，以免拖久產生癌變。針對個案， 台大新竹分院病理部主治醫師李宥徵說，人體主要的大唾液腺分布在腮腺、頷下腺及舌下腺3處，一般情形下，多形性腺瘤雖然可能稍微突入周圍的唾液腺組織，但通常不會出現惡性型態、轉移到淋巴結或遠端器官，因此被分類為良性腫瘤。不過，李宥徵強調，多形性腺瘤雖為良性腫瘤，但過去有不少案例顯示，若任其長時間持續留在體內，腫瘤中有可能會出現癌化細胞，甚至產生遠端轉移；根據一份1950~60年代的大規模統計，李宥徵指出，若為多形性腺瘤的典型案例，藉由細胞抽吸或組織切片即可診斷，對病人負擔不大，因此只要手術風險可接受，原則上會建議切除，以降低後續惡性轉變的風險。李宥徵也提醒，唾液腺中除了多形性腺瘤之外，還有多種良、惡性的腫瘤類型，因此民眾若發現頭、頸部腫塊，建議儘速接受醫療專業諮詢，避免錯失及早診斷、治療的時機。