巴黎帕運／蕭翔文車禍傷右手仍圓跆拳夢　企業大方發30萬銅牌獎金

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▲蕭翔文在銅牌戰獲勝後，攜手吳燕妮上台繞場，一圓恩師在選手時期無緣的奧運夢（體育署提供）

▲愛爾麗集團總裁常如山確定將加碼頒予蕭翔文30萬元台幣獎金，教練9萬元獎金。（圖／愛爾麗集團提供）

台灣選手蕭翔文在2024年巴黎帕運跆拳道男子K44級58公斤量級勇奪銅牌，也是中華隊本屆帕拉林匹克首面獎牌。去年勇奪杭州亞帕運金牌的蕭翔文，從國小開始接觸跆拳道，一路拚戰到大學，然而在一次國手選拔前發生車禍，導致右手臂神經叢損傷，但他沒有因此告別跆拳道道場，而是在家人、愛貓豆豆的陪伴下成為帕拉選手，重新回到熟悉的賽場上。這次的帕運對中華隊具有重要意義，常如山不僅擔任帕運總會的親善大使，更全力支持這次台灣帕運代表團。常如山宣布，將此外，愛爾麗總裁常如山的夫人Amber Lee與執行長劉怡萱也親自隨隊前往巴黎，照顧台灣代表團。為了幫助選手舒緩比賽造成的疼痛，愛爾麗集團特別安排旗下蓋婭基因公司捐贈一台價值120萬元的新型健力適雷射儀器，隨隊支援選手的健康管理。這台健力適雷射儀器專為運動傷害設計，採用專利的脈衝波技術，能夠快速修復運動造成的紅腫熱痛，是台灣引進自義大利的首台高能量雷射儀器。