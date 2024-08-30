巷仔內／假帳案、京華城案雙重打擊　柯文哲2028恐出局

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台灣民眾黨主席柯文哲近期可說是政治風暴不斷，昨日下午舉行政治獻金帳務說明記者會「最終場」，對支持者致歉，並宣布請假黨主席3個月自請調查。沒想到請假隔天，檢廉就針對京華城容積率變更案，前往柯文哲住家與台玻的辦公室搜索與約談，面對政治獻金假帳案與京華城案，已讓柯文哲過去累積的人設遭到破壞，角逐2028總統選戰恐怕已經出局。在民進黨支持下，柯文哲2014年以素人選上台北市長，2018年獲得連任，隔年8月6日創立台灣民眾黨。柯文哲雖然常被批善變，但直言、敢批評的個性成為他從政的特色，大罵「藍綠都是垃圾」、「推倒藍綠高牆」成功吸引許多不滿國民黨與民進黨的支持者，同時透過空戰宣傳，吸引了許多年輕世代支持，支持柯文哲的「小草」也成為他挑戰2024總統大選的根基。柯文哲雖然在2024大選敗下陣來，但也拿下近370萬張總統選票與26.5%的政黨票，不分區立委也獲得8席，成為繼2020年宋楚瑜創立親民黨之後，台灣政黨有能力撼動藍綠的新興第三勢力。2026、2028是否要繼續嘗試藍白合，一度成為政壇最夯話題。然而在假帳案與拿選舉補助款買商辦等一連串事件爆發後，柯文哲危機處理能力荒腔走板，連簡單的財務問題都搞不定，不只凸顯治國能力有問題，也被貼上貪婪的標籤。而民眾黨高喊居住正義，但柯文哲妻子陳佩琪卻去看1.2億豪宅，柯文哲受訪時說台大醫師買1.2億豪宅非難事，也被質疑「居住正義」是說一套、做一套。相較於假帳案頂多造成柯文哲皮外傷，傷害最重的恐怕還是京華城案。若柯文哲最終被判有罪，對於一再強調「清廉、勤政、愛鄉土」的柯文哲而言，恐怕將終結他的政治生命；若能無罪開脫，但是假帳案也造成過去累積的人設崩壞、小草大量流失，2028年不要說藍白合，恐怕都已經出局，失去舞台。