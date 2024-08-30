股神變保守！謝金河揭巴菲特發出的訊號　預言美選後市場才會明朗

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股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的控股公司波克夏（Berkshire Hathaway），28日達到市值突破1兆美元的里程碑，成為美股首間「兆元俱樂部」成員中的非科技公司。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，波克夏市值破兆是市場給股神最好的禮物，而從巴菲特近期操作，也能看出巴菲特對市場發出的訊號就是轉趨保守，等待下一波出手機會。謝金河更預言，全球市場恐須等到美國大選後才會有明朗走勢。謝金河今（30）日在臉書以「股神巴菲特對市場發出的訊號」為題發文，稱讚波克夏市值破兆是市場給股神最好的禮物，隨即話鋒一轉指出，自8月5號日本銀行宣布升息0.25％，造成日圓匯率急升後，引發全球金融市場的蝴蝶效應，日股當天大跌4451點，台股當天也大跌1807點。同時，謝金河指出，「美國失業率攀升，市場出現薩姆效應，此時聯準會出來宣示九月降息，反而增添了經濟衰退的疑慮。加上美國大選在即，烏克蘭反向攻入俄羅斯，中東地區的未爆彈一直沒有解除，市場上空盤旋眾多變數，於是，市場蹲下來等待新的衝擊，此時的半年報效應接踵而至」。謝金河也以近日的輝達（Nvidia）為例，認為股價大漲後，再好的財報都無法刺激股價。中國的拚多多和輝達都交出漂亮成績單，「但拼多多一天跌28.5％，Nvidia跌8.02美元，跌幅6.37％，這都是預告市場要重新整理的訊號」。謝金河認為，巴菲特賣掉最核心持股的蘋果將近一半的股票，對市場信心衝擊很大，而巴菲特在生日當天，又繼續賣掉2460萬股的美國銀行股票。「巴菲特賣股，保留近3000億美元現金，他換手買入的公司只是淺嚐即止。這都意味著股神保留更多現金，他在等待下一次出手的機會」。謝金河指出，除了巴菲特發出的訊號，黃金不斷走高，29日創下2530.29美元的新高價位，「這代表除了各國央行囤積黃金外，投資人也增加避險的配置」。謝金河最後結論，「最近市場成交量萎縮，各國股市漲跌收斂，都是在消化這些市場不可預測的變數，這個膠著可能要等到11月5日美國總統大選後才會有更明確的走勢。巴菲特增加現金部位，波克夏A股創新高，黃金也走高，都代表著市場投資保守的心理預期」。