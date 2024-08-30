東出昌大在山上讓松本花林懷孕　富豪準岳母全說了：她曾叫他爸爸

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▲松本花林（右）的媽媽華奈美透露，女兒一開始對東出昌大沒興趣，還以「爸爸」稱呼對方。（圖／翻攝《女性SEVEN》）

▲松本花林（左起）、齊藤里奈、烏森Mado等3人，在2023年6月一起到山中體驗打獵生活。（圖／松本花林IG）

▲東出昌大（左）2020年背著老婆渡邊杏（中），與唐田英里佳（右）搞不倫，最後分開收場。（圖／東出昌大、渡邊杏、唐田英里佳官網）

▲▼松本花林（上）2023年搬到山中，跟著東出昌大體驗打獵、自給自足的原始人生活，2人因此日久生情。（圖／松本花林IG）

日本36歲男星東出昌大於2020年背叛老婆渡邊杏，偷情唐田英里佳的新聞，當年轟動一時；沒想到4年後的東出昌大，於山中結識25歲的松本花林，2人先上車後補票的事實，近日也震驚全網。松本花林的珠寶商媽媽華奈美接受《女性SEVEN》訪問，表示不在意東出昌大過去的花邊新聞，只要他對女兒好即可，也透露松本花林還沒愛上對方前，因為男生大自己10多歲，所以都稱呼東出昌大為「爸爸」的故事。松本花林在2023年6月，跟28歲的烏森Mado、33歲的齊藤里奈一同上山打獵，因此結識東出昌大，起初對男生沒好感，3人都稱他為「爸爸」；松本花林的媽媽回想當年女兒隱居山林時，跟松本花林的對話，「畢竟東出昌大是男人，我有點在意，就先問花林『妳怎麼看東出的？』當時花林說『完全不感興趣』，因為東出昌大比我們大了10歲，我們3人組都叫他『爸爸』。我又問『但真的沒有一點心動嗎？』結果她說『完全沒有』」。隨著朝夕相處，松本花林跟東出昌大的關係產生變化，2人在山上「生米煮成熟飯」決定結婚，華奈美很震驚問女兒：「我問『不是說沒有感覺嗎？為什麼變了？』她回我『我自己也搞不清楚......』。」松本花林還說遇見東出昌大後，出現從未有過的戀愛感，讓華奈美感到驚訝，因為女兒從未跟父母提過戀愛的事情。華奈美很擔心女兒是否能結婚，就把東出昌大叫到家裡，「我想和東出一對一聊聊，就讓他一個人來我的公寓，他說一開始見面時，雙方都不是對方的戀愛對象，不知道什麼時候開始，東出說彼此『是自己很重要的人』。我知道女兒懷孕的事後，確實有些震驚，但東出卻非常高興，誠摯的表達了他對花林的重視。因為我們家裡沒有電視，所以我不看新聞，完全不知道演員或女演員的名字，東出是不是演員也無關緊要，我只在乎他是否能珍惜花林。當時，東出說『遇到了一個對自己非常重要的人』，我就接受了」。東出昌大也跟準岳母分享愛上松本花林的原因，「他稱讚她從不說別人壞話，也不抱怨。總之他說她是『很堅強的人』。比男人還要有男子氣概，我們的女兒確實是一個堅強的人。花林第一次介紹給我們的男生是東出，但因為他之前有過離婚的經歷，在見面交談之前，我其實很擔心，但與他交談後，我發現他是一個真誠的人，雖然說話有點笨拙，卻非常誠實的表達自己感受，我覺得他很純粹，這可能就是為什麼媒體有時會誤解他吧，他不會偽裝自己，我在交談中感受到了這一點」。因為華奈美是珠寶公司「Power Jewellery」的老闆，是否會為2人準備婚戒？華奈美表示：「我會和花林、東出商量。」松本花林的爸爸也表示，與東出昌大相處後，對男生也有好感，非常贊同這門婚事，東出昌大成功獲得愛妻父母的心。回顧整起新聞，東出昌大2013年跟渡邊杏參演連續劇《多謝款待》產生情愫，2人在2015年結婚，2016年渡邊杏宣布懷上雙胞胎，2017年再懷第二胎；卻在2020年時，東出昌大被週刊踢爆在2017年渡邊杏懷孕時，跟當年還是未成年的演員唐田英里佳搞婚外情，不倫關係長達3年。東窗事發後，東出昌大被許多廠商切割、工作全無，他神隱2個月才公開露面道歉，結果他「2個女人都要」做不出選擇，最後被渡邊杏休夫，3個孩子撫養權歸前妻；東出昌大事後不知悔改，再爆出花邊新聞，他的公司「Humanité」看不下去，在2022年與他解約，結束10年的經紀關係。走投無路又沒錢的東出昌大，2022年決定隱居山中，當原始人靠打獵、摘野菜維生，在山林結識烏森Mado、齊藤里奈、松本花林，據悉4人曾在工作上有交集而認識，3女原本只是上山旅遊，後來覺得東出昌大有趣，於2023年6月搬到山上與東出昌大同居；東出昌大最後跟松本花林擦出愛火，女生目前懷孕，2人決定閃婚，孩子預計明年春天出生。