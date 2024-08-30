9月運勢4星座旺翻！金牛座「正財運」直線飆升　牡羊座工作運猛炸

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▲雙子座在9月桃花運旺，記得要向伴侶多加報備，單身者則有許多約會機會，但切記不要曖昧不明。（示意圖／取自unsplash）

▲天秤座9月財運部分，工作進財很旺，可以多留意相關機會。（示意圖／取自photo AC）

9月即將到來，在接近鬼門關的時刻，命理專家小孟老師解析，社會正在推動發展，難免會有紛爭出現，但只要紛爭過去，就會慢慢浮出適合的解決方案。他也分析各星座運勢，其中位居排行前4名的星座分別為雙子座、金牛座、天秤座及牡羊座，金牛座及天秤座財運旺盛，雙子座及牡羊座則工作運強勢。雙子座9月在職場上，一言一行很容易受到大家的關注，因此想被提拔的人，一定要好好把握這個機會表現。另外，因為木星落在雙子座命宮，容易被放大各種情況，若想保持好形象，就要特別注意壞習慣，以免落人口舌。戀愛運勢部分，雙子座在9月桃花運旺，記得要向伴侶多加報備，單身者則有許多約會機會，但切記不要曖昧不明。財運部分，雙子座很有投資的想法，但還是要評估風險。金牛座最近在職場上會接收到一些新任務，雖然內心有點不安，但要相信自己會解決所有事情。另外若是自營商或創業之人，在價格方面也有機會談得比較高，不要錯過這個好時機。戀愛運勢部分，金牛座容易與戀人因為計較小事而不開心，記得多站在對方的立場去想，兩人才能彼此扶持，單身者則對感情容易有古板的想法，容易錯過非理想型的好對象，建議多交流提升彼此情感。財運部分，金牛座正財運非常旺盛，要好好把握進財機會。天秤座9月在職場上，容易有過勞傾向，雖然工作能力不錯，也頗受上司重用，但建議這個月調整腳步，先以自身狀況為主，若超過負荷的項目也要記得求援，千萬不要硬撐。戀愛運勢部分，天秤座和對象會因金錢價值觀產生分歧，這個月要多交流，盡可能達到共識，單身者則桃花不斷，建議多認識交流再發展。至於財運部分，工作進財很旺，可以多留意相關機會。牡羊座近期在職場上的表現讓人耳目一新，提出的新點子讓同事及主管都相當滿意且認同，建議這段時間多發揮創意，會讓眾人覺得很有收穫及啟發；另外想轉換職場的人，也會有薪資條件不錯的工作機會，可以多加把握。戀愛運勢部分，牡羊座可以多安排一些小旅行，和另一半增加情感交流的機會，單身者身邊雖然有許多欣賞自己的人，但容易因粗心大意而忽略對方的心意，錯過發展的機會。財運部分，牡羊座最近容易大手大腳地花錢，建議做好支出預算比較不會傷荷包。