柯文哲被檢廉帶走！曾送「魔戒」告誡　王世堅好感嘆：不勝唏噓

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檢廉偵辦京華城案今（30）日兵分7路搜索，以圖利罪約談前台北市長柯文哲等2名被告及陳佩琪等2名證人。對此，身為「柯黑」的民進黨立委王世堅表示，他曾經告誡柯文哲不要迷戀權力，如今柯被檢調搜索，令人不勝唏噓。台北地檢署今天指揮廉政署兵分7路搜索中央黨部的柯文哲辦公室、柯文哲信義路住處及前副市長彭振聲高雄住處等地，並以被告身分約談柯文哲、彭振聲，以證人身分約談柯文哲妻子陳佩琪及另1名證人。對此，王世堅有感而發說，2021年9月16日，他在議會送柯文哲「魔戒」，告誡柯「權力有如魔戒，戴上去就脫不下來了！」要柯不應迷戀權力、濫用權力、只追求權力。王世堅感嘆，現在回想起這一段，再看到今天柯文哲被檢調搜索、帶走，真是不勝唏噓；他並留下柯文哲過去常說的話，「政治不難找回良心而已」。