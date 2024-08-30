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藏壽司扭蛋「吉伊卡哇」太難唸！一票人亂改名　眾笑：變機哩瓜拉

記者劉彦誼／綜合報導

▲ 「吉伊卡哇」（chiikawa）與台灣藏壽司聯名，推出18款超萌扭蛋。（圖／藏壽司提供）
▲ 「吉伊卡哇」（chiikawa）與台灣藏壽司聯名，推出18款超萌扭蛋。（圖／藏壽司提供）
日本超人氣卡通「吉伊卡哇」（chiikawa）與台灣藏壽司聯名，推出18款超萌扭蛋，還有五桐號與吉伊卡哇聯名推出限定杯身，以及吉伊卡哇造型悠遊卡，都讓不少台灣的「吉伊卡哇粉」暴動，有熱愛吉伊卡哇的網友在網路曬出自家媽媽不小心將「吉伊卡哇」叫成「吉掰卡哇」的對話紀錄，還意外釣出其他人的爆笑「改名事件」，讓許多網友笑翻。

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有網友在社群媒體「X」上po文，發出與媽媽的聊天記錄，只見這位媽媽拍下《吉伊卡哇》中「兔兔烏薩奇」角色的娃娃，詢問網友「這個是妳喜歡的那個吉掰卡哇嗎？」，讓該網友忍不住寫下「媽媽不懂但她努力走進我的世界」，搞笑對話讓引起網友熱烈回應與分享。

▲ 有熱愛吉伊卡哇的網友在網路曬出自家媽媽不小心將「吉伊卡哇」叫成「吉掰卡哇」的對話紀錄。（圖/翻攝自X）
▲ 有熱愛吉伊卡哇的網友在網路曬出自家媽媽不小心將「吉伊卡哇」叫成「吉掰卡哇」的對話紀錄。（圖/翻攝自X）
貼文一出，其他網友紛紛在底下留言，貼出親朋好友將「吉伊卡哇」改成各種名字的事蹟，「我媽看到吉伊卡哇都說哇咖某豆」、「我男友叫成吉娃娃卡伊……」、「我朋友說要去日本幫我帶嘰哩呱啦」

也有網友表示「好羨慕，至少媽媽很努力想走進妳的世界」，笑稱吉伊卡哇真的不太好記，念起來又有點拗口，叫錯情有可原。

▲人氣動漫《吉伊卡哇》由日本漫畫家Nagano創作，自2020年起開始連載，短短4年間就成為超人氣作品。（圖／取自X@anime_chiikawa）
▲網友笑稱吉伊卡哇真的不太好記，念起來又有點拗口，叫錯情有可原。（圖／取自X@anime_chiikawa）
過去爆紅的角色還有日本插畫家設計的「卡娜赫拉」，以及最近水豚的英文音譯「卡皮巴拉」（capybara），都讓不少網友傻傻分不清楚，甚至將他們的名字與超人氣洋芋片「咔辣姆久」搞混，「每個都太難唸了啦！」、「原來名字有『卡』是爆紅關鍵」

▲ 「卡娜赫拉就愛你」情人節推出「鼠年變裝元寶兔」限量加購活動。（圖／ 大魯閣草衙道提供）
▲ 過去爆紅的角色還有日本插畫家設計的「卡娜赫拉」，讓不少網友傻傻分不清楚。（圖／ 大魯閣草衙道提供）
因吉伊卡哇導致「藏壽司扭蛋之亂」，藏壽司今（30）日緊急宣布，吉伊卡哇扭蛋會提前於9月2日結束，9月2日到９月6日，扭蛋會利用吉伊卡哇和藏壽司寵物扭蛋混抽方式，而其他滿額贈活動不變。

▲（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司今日緊急宣布，吉伊卡哇扭蛋會提前於9月2日結束。（圖／藏壽司提供）

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