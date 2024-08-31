不用到饗饗、旭集了！饗食天堂968元爽享松葉蟹吃到飽 兩分店限定

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▲饗食天堂的海鮮特別受到歡迎，尤其蝦類料理，包含燙白蝦、炸蝦等菜色。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「饗食天堂」的「高雄夢時代店」是饗食天堂全台規模最大的旗艦店。（圖／饗賓集團提供）

▲新竹喜來登大飯店自9月1日起針對軍、公、教人員，於週日至週四晚餐時段用餐，享有2人同行1人免費；另外也於假日午餐及晚餐時段加碼推出「綜合海鮮龍蝦鍋」暢享吃到飽。（圖／新竹喜來登提供）

饗賓集團旗下超人氣的Buffet品牌包含「饗饗」、「旭集」、「饗A joy」，這三個品牌都一位難求，且都可吃到雪蟹腳等多樣高檔海鮮，如今同集團的「饗食天堂」也可吃到雪蟹了！「饗食天堂」高雄兩間門市「高雄夢時代店」及「高雄三多店」，於九月推出限定料理，九月底前平日晚餐及假日午、晚餐，無限量供應雪蟹腳，即松葉蟹腳。等於最低每人餐價只要968元，就可爽嗑高檔海鮮。「饗食天堂」號稱一次提供70道海鮮料理，除了有極選刺身、Q彈的現流中卷、新鮮白蝦和淡菜等，還有清蒸牛蟳、澎湖鮮蚵等高人氣鮮甜料理，「饗食天堂」並於高雄兩間門市「高雄夢時代店」及「高雄三多店」，九月底前平日晚餐及假日午晚餐，無限量供應「雪蟹腳」，雪蟹腳蟹肉飽滿，肉質比其他蟹類還要扎實飽滿、細致綿密，蒸煮後海水鹹香搭配淡淡獨特乳香味，入口即感絲絲回甜，多汁且細膩，是許多老饕心中的最愛。「饗食天堂」目前全台共有11間門市，其中「高雄夢時代店」全店536坪、400席座位數，是「饗食天堂」規模最大的旗艦店，瞄準親子及年輕客群，首創兒童專屬餐檯與餐點，迷你版漢堡、壽司及飯糰，更有童趣造型的起司黑熊包及奶黃熊貓包，小巧可愛，而「高雄夢時代店」還復刻港式茶樓風情的港點推車服務，多達10種美味港點隨點隨吃。至於「高雄三多店」於2013年開幕，全店410席座位數，由於位在百貨商圈，與「高雄夢時代店」經常舉辦各類型的小小廚神、小小店長系列活動，相當受到家庭客群喜愛，其中現炒「青醬香草雞義大利麵」、「奶油海鮮義式麵」以及「番茄鮮魷義式麵」同樣是人氣餐點，提供三種麵款，包括天使細麵及鳥巢等，可依個人口感喜好搭配不同醬汁。饗食天堂餐價平日午餐每人868元、平日晚餐與假日午餐為每人968元、假日晚餐為1068元（服務費另加）。另外，新竹喜來登大飯店則有龍蝦鍋吃到飽活動。自9月1日起至9月30日新竹喜來登於盛宴自助餐廳推出93軍人節及教師節餐飲優惠，軍、公、教人員於週日至週四晚餐時段用餐，可享2人同行1人免費，另外，為了即將到來的「世界龍蝦日」，盛宴自助餐廳也於假日午餐及晚餐時段加碼推出「綜合海鮮龍蝦鍋」暢享吃到飽。盛宴自助餐廳餐價為午餐每位成人1090元+10%、晚餐每位成人1390元+10%，假日午餐、晚餐每位成人1690元+10%。