馬斯克右傾向加州說掰！X平台「黑色星期五」關閉舊金山總部

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美國億萬富豪馬斯克近期逐漸展現出遠離左傾加州、朝政治右派對齊的行為，不僅接連與前總統川普「站隊」痛批民主黨的拜登與賀錦麗，旗下公司如社群平台X、太空事業SpaceX的總部也決定搬離舊金山，X平台的員工透露馬斯克將正式在兩周後的「13號星期五」正式關閉舊金山總部，遷至德州奧斯汀。綜合《財富》、《舊金山紀事報》等外媒報導，在一份X公司高層發給員工的備忘錄當中，馬斯克（Elon Musk）宣布位於舊金山的X總部將在九月的「黑色星期五」，也就是9/13（五）正式關閉，新的總部會遷至德州奧斯汀（Austin），原本在加州舊金山的員工將搬到聖荷西（San Jose）或帕羅奧圖（Palo Alto）的辦公室工作。報導指出，為何挑選在這個在大眾文化當中被描繪為不祥之兆的日期搬遷，由於X平台已經裁撤其媒體公關部門，所以並未有所回應，而X執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）則在本月寄發給員工的電子郵件指出，這個決定將影響很多人，因此事關重大，「但長遠來說，這對我們公司是正確的決定。」在此之前，馬斯克曾宣布加州的一項新法是「壓倒駱駝的最後一根稻草」讓他決定要搬遷公司總部，該法涉及公立學校的跨性別同，禁止校方做出相關規定，要求老師「必須向家長通報學生性取向改變或性別認同改變」，加州也是全美國第一個有這個規定的地方。馬斯克在當時的推文表示，這項法律與其他許多之前通過的法律，「都在攻擊家庭與公司」，因此他才決定要把SpaceX與X公司搬遷離開加州，改搬到德州去。《舊金山紀事報》則提到，X公司計畫會把原先的舊金山辦公室轉租出去，保留矽谷辦公室。