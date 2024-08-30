張育成傷好先發打三棒鎮守游擊大關！要助富邦悍將打爆中信兄弟

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▲富邦悍將張育成揮棒後左手不適，隨即退場治療，雖然沒有大礙，原本至少要休息一周以上，但他今天回歸。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將今天排出先發打線，四棒交給申皓瑋打擊，張育成排在三棒。（圖／富邦提供）

張育成回歸！中職富邦悍將「國防部長」內野手張育成，今（30）日強勢回歸，富邦在新莊主場面對中信兄弟，張育成強勢先發出賽。陳金鋒認為，張育成是揮棒會有一點狀況，但無法握緊球棒，也是有點疑慮，不過他在守備部分無大礙，而張育成認為打擊還是會有點疼痛，這幾天治療後，狀況也越來越好。張育成表示，自己在擦棒、揮空還是會扯到患部，但打到球就沒事了，昨天有打Live BP，狀況也好很多。此外，張育成還有一項任務，就是富邦悍將在本月已經吞下15敗，30日、31日對上兄弟的比賽將成關鍵，若輸任何1場將追平單月最多敗紀錄，2場皆輸則會寫下新的單月最多敗紀錄。