不怕「秋老虎」發威衝高用電量！台電9月排定機組提前檢修

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9月即將到來，台灣進入夏秋轉換之際，天氣逐漸轉涼。台電今（30）日表示，評估秋天用電量逐步降低，再加上供電量充足，無懼可能出現臨時高溫的「秋老虎」，提前準備部分機組進行短期檢修，確保發電機組能在10月至隔年3月的空污季正常運作，保障國內電力環境。每年10月至隔年3月，台灣將會進入空污季。台電為了避免空氣品質更惡化，都會選擇在這段期間讓部分燃煤機組降載或停機，往往這段期間也會讓國內供電量較緊張。台電今日表示，參考氣象資料及歷史負載紀錄，預估用電將逐步降低。台電預估，7月23日瞬時尖峰負載創下4,142萬瓩新高，8月尖峰負載多半落在4,000萬瓩以下，估計9月用電負載將隨氣溫逐漸下降。而在供給面方面，裝置容量達110萬瓩的民營豐德電廠3號機已滿載試運轉測試，9月日尖峰跟夜尖峰供電量都高於最大負載，預估9月日尖峰備轉容量率保持10%、夜尖峰保持7%。然而，2022年10月就曾發生，台灣部分地區36度以上高溫的「秋老虎」，當時用電量再度飆高，尖峰用電量3,769萬瓩，傍晚透過水力機組緊急發電才維持在「供電吃緊」的黃燈。對此，台電發言人蔡志孟受訪表示，近幾年較少出現秋老虎現象，近幾年只要度過「大暑」（今年7月24日）後，用電負載都會逐步下降。他也坦言，「今年秋老虎會不會發生，沒有人敢講」，但台電有自信可以提前進行檢修，最主要是因為整體供電量還是優於預期，所以台電才有自信可以提前進行部分電廠的小型檢修，等到狀況更加穩定才會排定電廠的大型維修。