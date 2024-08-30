施名帥「隱婚1年」揭開求婚關鍵！全因愛妻朱芷瑩動念1想法

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▲施名帥（右起）、王識賢、高捷、王陽明、懷秋，合體出席《角頭：大橋頭》西門町回饋影迷活動。（圖／曼尼娛樂）

▲首次加入電影《角頭－大橋頭》演出的懷秋，對於票房破億很感動。（圖／曼尼娛樂）

▲施名帥（右起）、王識賢、高捷、王陽明、懷秋，在西門町贈送「憨春大仔同款辣椒水防狼噴霧」給影迷。（圖／曼尼娛樂）

電影《角頭－大橋頭》上映14天、全台票房突破1.6億，今（30）日劇組在西門町舉辦破億謝票活動，出品人張芷瑄與監製張威縯，率高捷、王識賢、王陽明、張懷秋、施名帥合體亮相，現場發送大橋頭在地美食筒仔米糕、大腸麵線。與朱芷瑩結婚升格人夫的施名帥，也透露自己隱藏身分1年才公開的真實原因。施名帥笑談婚後生活，提到生日有收到5000元紅包：「原來這就是當老公的日常，只能領生活費過日子！」2023年5月20日就已經登記結婚的施名帥，直至近日才公開喜訊：「這件事情發生在去年4月，她就說夫妻合併報稅可以節稅，我們要不要先去登記一下，她還說我還沒求婚先不要緊張，不要有壓力，我就很感動，想說這不就是妳和我求婚嗎。」施名帥與朱芷瑩登記結婚後欲報稅，才發現婚姻還沒滿1年的話、不符合資格，施名帥還爆料，朱芷瑩笑說：「怎麼辦！白登記了！」施名帥表示，兩人這一年都在忙工作，也沒有刻意要隱瞞結婚身分：「有時候記者問我有沒有求婚，也會想說我不能講，因為是她和我求婚呀！也不好意思是我講！」結婚1年後，施名帥與朱芷瑩卻發現，兩人合併報稅反而要報更多錢，施名帥笑說：「最後我們還是要分開報稅了，後來我覺得還是要找時間和大家講這件事，所以就在8月找一天拍照，我還是有買戒指和她求婚啦！」飾演「蠍子哥」爆紅的懷秋坦言，看見票房大賣內心很激動：「《角頭》上戲院票房這麼好，很難去想這樣的感受是什麼！」他提到首映當天，心情有些百感交集：「起床出門突然想起6、7年前的自己，鼻子一酸就淚流不止。」王陽明承諾票房破億要送名錶抽獎、回饋影迷，目前抽獎文已經超過1萬7千則留言。王陽明笑說完全不會心痛：「這完全不會（心痛），我們是很開心的！一定要謝票！」目前票房朝向2億邁進，王陽明笑說：「我覺得2億可以再送一個東西，但我現在還沒想到，可能要跟大家討論一下。」