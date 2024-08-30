割頸案滿8個月！國教盟指「過渡性措施」遲滯　教育部：已核經費

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新北市某國中割頸命案已滿8個月，國教行動聯盟今（30）日指出，教育部推動過渡性措施進度遲滯，認為兩大因素包括國教署尚未核定經費給予各個縣市教育局處，而且教育局處尚未制定具體流程圖，導致學校操作缺乏指引。教育部回應，現已完成核定相關試辦計畫經費，亦有針對地方政府及其學生輔導諮商中心人員辦理研習，提供更客製化的輔導與處遇。回顧新北市某國中發生割頸命案，林姓女學生去年12月25日去到別班找人聊天，由於不是該班學生受到楊姓男學生阻止，結果林女心生不滿找來「乾哥」郭姓男學生與其她同學助陣，導致楊男遭到郭男以彈簧刀刺中頸部、胸部，最終失血過多失去呼吸、心跳，雖經搶救一度恢復生命跡象，隔天仍被宣告不治，死訊隨後也獲教育局證實。國教盟今日召開記者會，認為政府部門仍未落實多項相關政策，其中今年3月12日召開「司法院、行政院113年度第1次少年事件政策協商平台」當中，教育部提案「建立高關懷個案協助關懷機制，提供漸進式返校中介教育措施」，是將針對觸法少年進行個案討論，評估該生是否可以直接入校、入班或採行中介教育措施，中介教育措施包括學校的中介教育中途班，或社區的中介教育基地等，協助進行適應銜接機制。不過國教盟指出，多數縣市的公文至今停留在教育局，尚未推動具體執行計畫，認為造成這種情況的兩大因素包括，教育部國教署尚未核定經費給予各個縣市教育局處，而且教育局處尚未制定具體流程圖，導致學校操作缺乏指引。教育部隨後對此回應，今年1月起即陸續邀集司法院、地方法院、地方政府、學校等相關代表進行研商，4月9日函發《補助直轄市及縣(市)政府推動過渡性教育措施試辦計畫》，22個地方政府均已完成經費補助核定作業，例如核定補助某直轄市經費逾200萬元，另也依某縣市規劃核定補助經費逾160萬元。教育部指出，為了能讓各地方政府確實瞭解過渡性教育措施執行方式，國教署今年4月15日召開說明會，5月3日函發提供各個地方政府與學校「入出過渡性教育措施建議（評估）表」，5月28日針對各個地方政府及其學生輔導諮商中心人員辦理「推動過渡性教育措施人員之『少年事件處理法』知能研習」，22縣市皆有派員出席與會，會上是由司法院法官、地方法院調查保護官針對少年事件處理的審理程序、實務進行授課，以利各個地方政府在推動過渡性教育措施過程之中，提供更客製化的輔導與處遇，因此對於國教盟所述內容與事實尚有未符深表遺憾。