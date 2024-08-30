柯文哲律師驚人背景曝！特偵組名檢引爆馬王政爭　被控性騷美魔女

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京華城案持續延燒！檢調今日一大早兵分多路，前往民眾黨主席柯文哲的住處、位於台玻大樓的柯文哲辦公室以及民眾黨黨部處進行搜索，經過4小時的搜索，柯文哲在律師鄭深元的陪同下，接受媒體訪問；這位律師大有來頭，是前特偵組檢察官，曾因偵辦民進黨立委柯建銘關說案，引爆「馬王政爭」，2014年轉任律師後，卻遭到媒體爆料，性騷擾一位貴婦美魔女長達3年。鏡週刊報導，鄭深元2014年辭官轉任律師，一度被封為「王牌律師」，但有位美魔女爆料，指鄭頂著正義形象，私底下卻是一名色律師，不僅常傳鹹濕文字及猥褻影片給她，還開口邀約一夜情，完全不顧自己已婚的身分，行徑十分惡劣，這位爆料人也附上多個鹹濕對話截圖。不過，性騷擾罪屬於告訴乃論，告訴期只有半年，美魔女指控的情節發生於2016年，卻到了2020年才提告，超過告訴期間，最後檢方依法給予鄭深元不起訴處分。鄭深元是司法官訓練所40期結業，擔任司法官期間，曾任職台南、台北地檢署，2013年特偵組偵辦高院法官陳榮和收賄案時，因監聽民進黨總召柯建銘意外引爆「馬王政爭」，2014年辭去檢察官職務轉任律師，曾承接藝人鈕承澤涉嫌性侵案，曾被封為王牌律師，卻爆出性騷醜聞，如今又承接政治敏感度高的柯文哲圖利案，再次引發社會關注。