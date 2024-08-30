柯文哲涉京華城案遭約談！她酸：上任市長時正義凜然　噁不噁心？

檢調偵辦京華城案風波擴大，今（30）日兵分多路搜索民眾黨主席柯文哲辦公室、住家與民眾黨中央黨部，柯文哲隨後也遭廉政署約談。資深媒體人李艷秋說，檢調調查京華城案，這是一桌滿漢全席，對比先前的選舉假帳及政治獻金流入個人帳戶，根本是一粒芝麻，微不足道。
李艷秋說，京華城的容積率案，檢方已經佈網很久，從基層開始逐步收網，到最後劍指柯文哲，她觀察，前副市長彭振聲沒有聲押交保，只限制出境，應該是「長官交辦」這幾個字救了他，柯文哲少不了與彭對質，公務人員都有暗藏保命公文的認知，預料結果對柯不樂觀
李艷秋說，柯文哲承認選後去沈慶京的超級豪宅陶朱隱園吃飯唱歌，目的是沈安慰他落選，這等交情，不是「財團老闆也是市民」可以輕描淡寫打發的，落選後財團請吃安慰宴，選舉最需要資金時，財團不抖內嗎？柯文哲只認識一家財團嗎？每天哭窮讓小草省便當錢支持阿北，好意思嗎？
李艷秋也不滿，柯文哲一上任就直指前市長郝龍斌市府五大弊案，以此突顯自己清廉打弊的形象，結果呢？屁案也沒查到，查到的是郝市長堅守法條，柯卻與財團共舞，現在柯的弊案排隊等著爆，當初那副正義凜然的模樣，噁不噁心？讓大巨蛋如廢墟般閑置八年，不都是民脂民膏嗎？
李艷秋也說，柯文哲的説謊已是信口撚來，買商辦當個人辦公室，改口就説是為黨買的，木可公司給他名下的450萬，說不清是什麼錢，就推説會捐出，想買上億豪宅及開公司賺小草的錢，被發現後就推說只有想法沒有行動。他用「思慮不周」和「不夠圓融」來閃躲，但是真正的實話應該是：我沒有辦法控制自己的貪念。「柯文哲人設崩壞，真的怪不了別人，保重啊！柯主席」。
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李艷秋說，柯文哲承認選後去沈慶京的超級豪宅陶朱隱園吃飯唱歌，目的是沈安慰他落選，這等交情，不是「財團老闆也是市民」可以輕描淡寫打發的，落選後財團請吃安慰宴，選舉最需要資金時，財團不抖內嗎？柯文哲只認識一家財團嗎？每天哭窮讓小草省便當錢支持阿北，好意思嗎？
李艷秋也不滿，柯文哲一上任就直指前市長郝龍斌市府五大弊案，以此突顯自己清廉打弊的形象，結果呢？屁案也沒查到，查到的是郝市長堅守法條，柯卻與財團共舞，現在柯的弊案排隊等著爆，當初那副正義凜然的模樣，噁不噁心？讓大巨蛋如廢墟般閑置八年，不都是民脂民膏嗎？
李艷秋也說，柯文哲的説謊已是信口撚來，買商辦當個人辦公室，改口就説是為黨買的，木可公司給他名下的450萬，說不清是什麼錢，就推説會捐出，想買上億豪宅及開公司賺小草的錢，被發現後就推說只有想法沒有行動。他用「思慮不周」和「不夠圓融」來閃躲，但是真正的實話應該是：我沒有辦法控制自己的貪念。「柯文哲人設崩壞，真的怪不了別人，保重啊！柯主席」。
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