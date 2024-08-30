富邦悍將申皓瑋被判打擊超時！陳金鋒火大回應無法接受：莫名其妙

陳金鋒火大！中職富邦悍將在28日出戰樂天桃猿比賽中，5局上范元淦主審判定申皓瑋在剩餘8秒時未準備好擊球姿勢，直接判定第三個好球遭三振，陳金鋒總教練隨後上前討論判決，陳金鋒當下並未接受主審判決，不過因為當下不想爭辯，因此就回到休息室，但是今（30）日陳金鋒再度被問到此事，仍是無法接受，認為這個判決「莫名其妙」，對於判決無法接受。
陳金鋒認為兩項都做到 主審卻判三振
陳金鋒認為，當下對於判決無法接受，因為先發投手黃子鵬也沒有很明確要投球，因此，打者當然也沒有擊球準備，但申皓瑋當下雙腳是在打擊區，眼神也有看著投球者，因此並不能算「超時打擊。」
中職從2022年開始在本壘後加裝投球計時器，規定投手在壘上無人時，接到球20秒後必須出手，壘上有人限制25秒，捕手要在倒數9秒內進入捕手區，如果違反規定，會被主審判1壞球，反之打者方面，打者需要在倒數8秒內進入打擊區，如果打者違反，要被判1個好球。
富邦悍將曾在6月10日在主場新莊棒球場與中信兄弟交手投手魏碩成，在2好3壞球後被判定超過投球秒數25秒限制，但打者申皓瑋也沒有做好擊球準備，中信教練團出場抗議申皓瑋打擊超時，裁判當下動用電視輔助判決，但解釋畫面中並未拍到投球倒數秒數，無法認定申皓瑋是否有超時，事後聯盟才判定誤判，但也於事無補。
陳金鋒的認知中，當下打者只要有眼神對到投手，加上站在打擊區內，就可以準備投球，若投手未出手，就是投手的問題，因此他認為當下申皓瑋已經「準備好了」，就在等投手的動作啟動，但當下主審並未採納。
陳金鋒說：「我不管他要不要投球，你不能限制8秒一定要我準備給他看，這是最基本的東西，我有注視，也有在打擊區，當然是沒有問題，剩下就是我跟投手的感覺，我覺得是莫名其妙。」
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陳金鋒認為，當下對於判決無法接受，因為先發投手黃子鵬也沒有很明確要投球，因此，打者當然也沒有擊球準備，但申皓瑋當下雙腳是在打擊區，眼神也有看著投球者，因此並不能算「超時打擊。」
中職從2022年開始在本壘後加裝投球計時器，規定投手在壘上無人時，接到球20秒後必須出手，壘上有人限制25秒，捕手要在倒數9秒內進入捕手區，如果違反規定，會被主審判1壞球，反之打者方面，打者需要在倒數8秒內進入打擊區，如果打者違反，要被判1個好球。
富邦悍將曾在6月10日在主場新莊棒球場與中信兄弟交手投手魏碩成，在2好3壞球後被判定超過投球秒數25秒限制，但打者申皓瑋也沒有做好擊球準備，中信教練團出場抗議申皓瑋打擊超時，裁判當下動用電視輔助判決，但解釋畫面中並未拍到投球倒數秒數，無法認定申皓瑋是否有超時，事後聯盟才判定誤判，但也於事無補。
陳金鋒的認知中，當下打者只要有眼神對到投手，加上站在打擊區內，就可以準備投球，若投手未出手，就是投手的問題，因此他認為當下申皓瑋已經「準備好了」，就在等投手的動作啟動，但當下主審並未採納。
陳金鋒說：「我不管他要不要投球，你不能限制8秒一定要我準備給他看，這是最基本的東西，我有注視，也有在打擊區，當然是沒有問題，剩下就是我跟投手的感覺，我覺得是莫名其妙。」