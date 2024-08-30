富邦悍將申皓瑋被判打擊超時！陳金鋒火大回應無法接受：莫名其妙

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▲陳金鋒今天針對裁判判決提出看法，並不滿意超時的判決。（富邦提供）

陳金鋒火大！中職富邦悍將在28日出戰樂天桃猿比賽中，5局上范元淦主審判定申皓瑋在剩餘8秒時未準備好擊球姿勢，直接判定第三個好球遭三振，陳金鋒認為，當下對於判決無法接受，中職從2022年開始在本壘後加裝投球計時器，規定投手在壘上無人時，接到球20秒後必須出手，壘上有人限制25秒，捕手要在倒數9秒內進入捕手區，如果違反規定，會被主審判1壞球，反之打者方面，陳金鋒的認知中，當下打者只要有眼神對到投手，加上站在打擊區內，就可以準備投球，若投手未出手，就是投手的問題，因此他認為當下申皓瑋已經「準備好了」，就在等投手的動作啟動，但當下主審並未採納。陳金鋒說：「我不管他要不要投球，你不能限制8秒一定要我準備給他看，這是最基本的東西，我有注視，也有在打擊區，當然是沒有問題，剩下就是我跟投手的感覺，我覺得是莫名其妙。」