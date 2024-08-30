李多慧4年前爆紅關鍵曝光！全因「背影照」逆天腰臀比詢問度爆表

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▲李多慧擁有甜美外型、直率性格，跳舞時的強大魅力更是讓她圈粉無數，被譽為「啦啦隊天花板」。（圖／李多慧IG）

▲李多慧的背影照在網路上瘋傳，成為她爆紅的關鍵。（圖／翻攝自IG）

▲李多慧先前才在IG上曝光自己三年前的舊照，一頭紅髮仙氣十足。（圖／李多慧IG）

南韓啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型、直率性格，跳舞時的強大魅力更是讓她圈粉無數，被譽為「啦啦隊天花板」，已經在台灣定居的她積極融入當地文化，不僅騎機車到處趴趴走，連中文都說得越來越好，近來她上網路頻道「Dcard」分享，她爆紅的關鍵，竟然是在韓國球場上的一張背影照片，超逆天的腰臀比，讓她頓時詢問度爆表。李多慧在「Dcard」頻道上分享，她在2019年加入啦啦隊，不久後馬上遇到疫情，所以當時球場上是沒有觀眾的，只是剛好被記者拍下一張背影照才會打開知名度，當時一頭短髮的她高舉雙手比讚，勻稱身材的S曲線相當吸睛，一雙大長腿和腰臀比讓人看得血脈賁張，李多慧也害羞表示，自己的屁股部分有點露。當時這張照片在網路上瘋傳，每個人都在猜啦啦隊女孩的真實身分，才因此讓李多慧徹底爆紅。李多慧也在節目中示範啦啦隊狀態和平時狀態的喜怒哀樂，啦啦隊狀態明顯比較浮誇可愛，被問到平時狀態的生氣是什麼樣子，直率的李多慧立刻變臉，可愛的模樣不復在，還罵了聲道地的髒話「靠X」，頓時讓人笑翻。事實上，李多慧先前才在IG上曝光自己三年前的舊照，是於2021年8月間所拍攝，由於當時在疫情期間，她還戴著口罩，染著一頭顯眼紅髮，襯托出她的雪白肌膚，招牌瀏海也消失了，變為成熟的中分，看起來仙氣十足，她的一雙大眼融化大票粉絲，本人都忍不住感慨：「天啊！21年！」巨大差異連自己都嚇一跳。