京華城案延燒！官員控應曉薇辱罵施壓　柯文哲「不挺自己人」

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京華城容積案持續延燒，檢廉今（30）日一早由法務部廉政署副署長兼高檢署檢察官林漢強親自帶隊，前往時任台北市長柯文哲的住處搜索。國民黨台北市議員游淑慧透露，市議員應曉薇不但帶沈慶京參加市府會議，還放任他辱罵官員，若官員堅持反對，應曉薇就找上柯文哲幫忙，結果柯文哲不挺自家人，承辦公務員究竟是被迫還是收受利益，希望檢調可以釐清。京華城案持續延燒，檢方27日拘提應曉薇、28日約談威京集團主席沈慶京、應曉薇助理吳順民等人。今日清晨檢察官將應、吳、沈聲請羈押禁見，台北地院裁定3人羈押禁見。游淑慧今日受訪表示，在專案小組成立過程，因為她以前是市府成員，發現她熟識的承辦公務員有承受很大的壓力，一堆人被罵過、施壓過，身為市府大家長給安全與安心的工作環境，而不是在壓力底下被迫去遊走法律邊緣的事，希望檢調能對被迫的公務員酌情去辦理，究竟是被迫還是收受利益希望檢調可以釐清，甚至有公務員用顫抖聲坦言壓力真的很大。柯文哲今日上午在前往廉政署前受訪，媒體追問是否有施壓公務員，柯文哲則是沒有回應。