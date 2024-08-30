民進黨「國母」任圓山大飯店董座　葉菊蘭：首重擦亮招牌

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被民進黨稱為「國母」的鄭南榕遺孀葉菊蘭，今（30）日上任圓山大飯店董事長，她表示，圓山做為台灣第一家五星級國際觀光飯店，也曾是世界十大飯店之一，更是台灣landmark，應運用豐厚的文化底蘊打開國際能見度，讓圓山成為世界旅人來台體驗美好的必訪飯店。圓山飯店原任董事長林育生，2019年3月任職，率領圓山轉虧為盈、衝高營收，且新任期才剛續任滿1年，任期還剩2年，7月中旬就傳出賴清德政府，屬意甫卸任台灣觀光協會會長的葉菊蘭接任圓山大飯店董事長。財團法人台灣敦睦聯誼會於今日召開臨時董事會選出新任董事長，並舉行第十七屆董事長交接典禮，在交通部次長林國顯監交下，原董事長林育生卸任，由葉菊蘭接任。林育生表示，一個成功的企業需要有不同的管理者帶領，葉菊蘭董事長擁有非常豐富的行政管理經驗，曾擔任過交通部長、客家委員會主任委員、行政院副院長、高雄市代理市長、總統府秘書長、華膳空廚公司董事長等政府重要職務；而在台灣觀光協會會長期間，不僅成功將台灣觀光行銷世界各地，還與日本、韓國等多個全國及地方性觀光協會團體交流或簽訂合作備忘錄，定期召開雙邊觀光會議，未來一定會吸引更多外國旅客到訪圓山。葉菊蘭強調，呼應賴總統帶領台灣走進國際社會的決心，希望能以過去累積的行銷、經營管理經驗，和這群讓我很放心的專業團隊，在既有的基礎下，結合台灣的文化藝術與設計創意，精進服務品質，以接待國賓的訓練與態度來接待世界旅人，帶領台灣的觀光產業，迎向國際，一起打造下一個圓山的新時代。葉菊蘭進一步指出，要做事，更要交朋友，上任首重擦亮圓山品牌，打造以人為本、民眾需求為優先的「食、宿、遊、購、行」一站式優質服務；同時規劃舉辦融合傳統與現代藝術之活動或展覽，形塑圓山成為一個創新的藝文平台，把圓山文化元素行銷國際，與全世界做朋友，讓更多旅人看見圓山之美。