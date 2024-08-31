劉德華演唱會抽票結果今出爐！粉絲搶破頭登記：抽中比中樂透還嗨

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▲劉德華睽違11年，終於將登上台北小巨蛋開唱。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

62歲香港天王「華仔」劉德華睽違11年，將於10月31日至11月3日登上小巨蛋開唱，為了杜絕黃牛，這次購票採「實名抽選制」，從8月25日15點28分開始登記到8月30日15點28分，抽選結果將於今（31）日11點28分出爐。雖然這次抽票不用搶購，但仍有不少粉絲已經在第一時間搶著進到購票網站登記，就擔心沒有準時登記，連抽票資格都沒有。出道43年的劉德華，自1985年首張粵語專輯《只知道此刻愛你》起，至今已累積110多張唱片、600多首歌曲，他的首張國語專輯是1989年出版的《回到你身邊&法內情》；他曾在2008年和2013年分別帶著「Wonderful World」和 「Always」兩套巡演節目在台北小巨蛋開唱，當時一開票就隨即秒殺。這次他闊別11年回到台北，不同年齡層的歌迷都對這位跨世代男神引頸期盼。劉德華演唱會門票已在8月25日早上11點28分開放中國信託卡友優先購買限量實名制票券，許多歌迷在一開放時就隨即點進網站搶購，不過因為天王實在太受歡迎，一開賣就隨即秒殺，即使有粉絲出動100人，想要買到2張門票，最後結局還是殘念，只能把希望寄託在抽票制上面。而劉德華演唱會門票登記報名時間，是8月25日下午15時28分開始，一路登記到30日下午15時28分截止。抽選結果將在今日11時28分公布，中選的幸運兒須在8月31日11點28分至9月2日11點28分，48小時內完成繳費，才算購票成功。不少粉絲都相當緊張，表示「登記好了，一起等放榜吧」、「中信卡友沒搶到，搶實名制登記4場，我只祈禱抽中其中一場就好，圓個兒時的小夢想」、「抽中真的會比中樂透還開心」、「人生第一次看演唱會，希望可以實現夢想。」屆時到底獎落誰家，讓許多歌迷都相當期待。