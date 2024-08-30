真理大學校長突遭解聘！董事會臨時決議開除陳奇銘　教務長暫代理

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113學年度大學分發入學放榜，文化大學、佛光大學、真理大學、大葉大學都有短報缺額違規行為，遭教育部函文扣減招生名額、人員究責等懲處，今（30）日真理大學表示，董事會昨天開會決議解聘校長陳奇銘，暫由教務長李宜芳代理校長職務。中國文化大學、真理、佛光大學及大葉大學113學年度未確實將繁星、申請缺額回流到分發入學，教育部日前函文將追究責任。教育部長葉丙成指出，大學短報缺額以致沒有如實回流是很嚴重的錯誤，已有要求學校在2週後提交事件調查報告，而且做出相關決策的人員也將被提報至私校諮詢委員會追究行政責任，以免再度發生類似情況，後續教育部也會持續清查是否還有其他學校短報缺額的情事。今日真理大學表示，董事會昨天開會決議解聘校長陳奇銘，暫由教務長李宜芳代理校長職務，不影響校務運作，接下來將成立遴選委員會選出新校長。