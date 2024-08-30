房市不會崩！第一金估「量穩價平緩」　房貸續受理、撥貸放慢

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第一金控今（30）日舉行今（2024）年第2季法說會，對於近來銀行房貸接近滿水位，開始限貸，第一金強調，「沒有停止受理，還是有持續受理」，只是受到銀行法第72條之2管控及資本適足關係，有在控「量」，撥貸速度會放慢。至於下半年房市，第一金認為「不會崩跌」，因為土地取得成本提高，加上新青安很多都有使用5年寬限期，這幾年繳款都會正常，不會有問題，房市將呈現「量穩價平緩」。第一金今日法說會也公布上半年稅後淨利再攀高峰達新台幣137.29億元，年成長4.3%，每股稅後盈餘（EPS）為0.98元，獲利成長除銀行子公司創歷史新高外，其他如證券、投信、人壽等子公司之合計稅後淨利為新台幣12.48億元，表現亦優於去年同期，年成長9％。第一銀行今年上半年淨手收表現強勁、年成長37.8%達60.83億元，有效彌補淨利息收入及換匯交易（FX SWAP）收益的下滑；此外，由於商用不動產相關之逾放趨緩，信用成本年減14.1%，使銀行2024年上半年稅後淨利達127.99億元，年成長4.4%。第一行總放款前6月勁揚8.1%，主要集中於房貸及大企業授信，前者於新青安政策的熱潮下成長13.7%，後者因疫後經濟回溫而年增19.9%，中小企業貸款逐步活絡；外幣放款則仍受制於美元利率過高而需求疲軟，整體而言，銀行資產品質穩定，逾放比維持0.18%，覆蓋率略增至745.24%。隨著升溫的房市、股市，市場風險意識亦趨謹慎，大環境在台灣央行緊縮信用後，關注焦點轉向美國聯準會9月的降息決策，第一金預估2024年下半年銀行授信在房貸業務趨緩、美元利率仍居高檔的清況下、增長力道恐不若上半年，而風險情緒增溫下的資產重配置需求，預期將支撐財管業務銷售，總體經濟活動及市場動向預料將伴隨中東局勢演變、日圓正常化步調及美國總統候選人的經濟政策等，讓下半年展望充滿變數及不確定性。至於由於銀行房貸接近滿水位，出現限貸等措施，第一金說明，這幾個月大部分都是原來整批放款已對保完後的撥貸，但受到銀行法第72條之2關係，撥貸速度有放慢，但沒有停止受理，還是有持續受理，只是有在控「量」，撥貸速度會放慢，上半年房貸量年成長13%，下半年因比較基期較高，去年7月開始承做較多新青安，今年下半年房貸成長動能會弱一點，因此，預估全年房貸較去年成長12%至13%。對於下半年房市展望，第一金認為，整體會慢慢緩下來，現在大部分都在交屋，很多購屋了，只是交屋問題，這段時間各行庫都比較緊，撥貸比較慢，預期移轉棟數會慢慢下來，價格則會持穩，不會像前陣子一周就調一次價，將呈現「量穩價平緩」。不過，第一金表示，目前看房市「不會崩跌」，主要是土地取得成長都提高了，加上現在很多新青安貸款都有使用5年寬限期，這幾年繳款都會正常，不會有問題。