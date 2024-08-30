NCT文泰一涉嫌性犯罪還想「生女兒」　早年發言全被扒惹粉絲狂罵

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▲在節目中被主持人問到比較喜歡男孩還是女孩時，文泰一毫不猶豫地選擇更愛女孩，表示自己會更加疼愛女兒，呵護備至、仔細養育。（圖／Pann）

▲文泰一早前就被拍到即使腿受傷也要去夜店嗨，也有許多各式各樣的緋聞，不過因為粉絲基礎相對其他團員少，所以最後也都不了了之。（圖／活體複讀機 微博）

韓國最知名的娛樂經紀公司SM娛樂，在本月28日晚間無預警宣布，旗下男團NCT的成員文泰一，涉嫌性犯罪事件並且已被起訴，正在接受警方的調查。經過公司決議，最終決定將文泰一從團體中開除，性犯罪一案曝光後，事件至今仍持續延燒，文泰一昔日登上育兒綜藝節目《我的超人爸爸》中「想生女兒」的言論也全被扒出，引起了大量的抨擊、辱罵。《我的超人爸爸》是一檔邀請名人爸爸，在沒有妻子的幫助下獨力育兒48小時的溫馨親子綜藝，早在2022年時，也邀請到文泰一出演。被主持人問到想不想要有孩子時，當時還是偶像的文泰一表示，雖然沒有深入想過這個問題，但如果能有妻子、孩子，能組建屬於自己的小家，也是夢想之一。聽完答覆後主持人再次追問他，比較喜歡男孩還是女孩，文泰一毫不猶豫地選擇更愛女孩，還分享自己比起跟兒子如同朋友間的相處模式，會更加疼愛女兒，呵護備至、仔細養育。當時聽起來相當溫暖、負責任的話語，在如今曝光性犯罪案件的襯托下更顯諷刺，該片段被流傳開來後，不只引來韓國民眾的謾罵，台灣、日本、中國等多地的粉絲也直接開火怒嗆文泰一：「還好沒結婚沒生小孩」、「自己的女兒捧在手心，別人的女兒卻隨意作賤是吧？」、「投胎成他女兒真的是倒八輩子血霉」、「都沒讓你閹割你還好意思生小孩」文泰一作為團體中最年長的成員，在團體、粉絲心中一直是「老實人」、「好大哥」的形象，但實際上他似乎不如外表老實。早前文泰一就曾被拍到過與女友當街約會，後又被多人目擊，即使腿傷也要去夜店嗨，在本次性犯罪案件前，還被日本的陪酒小姐爆料手上有照片「證據」。不過因為粉絲基礎相對其他團員少，這些腥羶色的緋聞也不了了之。文泰一的性犯罪被SM娛樂公開後，NCT的隊友們也火速割席，紛紛退追文泰一的IG，連正在服兵役的李泰容也怕引火燒身，在第一時間就切割，就連曾因和粉絲開房，劈腿、騙炮而從NCT退團的黃旭熙也想甩開他，足見此案相當嚴重。