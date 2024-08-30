防他國來台洗產地　經濟部：即日輸歐86項鋼品須先申請許可

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歐盟2019年2月起，針對輸往歐盟的26類鋼品採取關稅配額防衛措施，該項措施經歐盟確定延長至2026年6月。經濟部為防堵他國鋼鐵產品來台洗產地，佔用台灣輸歐的配額，今（30）日預告修正草案，要求自由貿易港區事業輸往歐盟的86項鋼鐵產品，應取得特定貨品輸出許可。因應全球鋼鐵產能過剩及美國「232條款鋼鐵關稅」措施可能引起的貿易轉向，歐盟2019年2月起，針對26類進口歐盟的鋼品實施關稅配額防衛措施，採全球配額，以先到先配方式辦理，超出配額外的進口鋼品則課徵25％臨時防衛關稅。該措施原訂於今年6月屆期，歐盟宣布延長實施到2026年6月。經濟部說明，歐盟也就台灣未獲配國家配額，須使用全球配額的第1類鋼品，也就是熱軋鋼板、鋼帶等產品，增加單一國家最高只能使用全球配額的15%上限規定，超過15%的數量，就須支付25%關稅。經濟部指出，為協助廠商因應歐盟對第1類鋼品採行的配額上限規定，並避免自他國進儲自由貿易港區的鋼鐵產品來台洗產地、佔用配額，影響鋼鐵貿易秩序及我國經貿利益，即日起對外預告，自由貿易港區事業輸往歐盟的86項鋼鐵產品，應事先取得經濟部核發的「自由貿易港區事業輸往國外特定貨品輸出許可」。