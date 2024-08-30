開學首日　吳嘉昌率高捷團隊關心輕軌沿線學生疏運

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▲吳嘉昌表示為讓市民更加認識輕軌成圓營運新路線及措施，後續將加強推廣「輕軌新生活運動」。（圖／高市府捷運局提供）

▲吳嘉昌表示今日現場觀察沿線各站學生刷卡進出站時間稍有拉長，但整體各車站秩序均屬良好。（圖／高市府捷運局提供）

高市捷運局長吳嘉昌今於學生放學時間，邀集高雄捷運公司總經理王亞洲一同前往輕軌高雄高工站(C28)，關心沿途各校學生放學搭乘情況，發現開學日運量較暑假期間已明顯增加，有賴市府推動高雄TPASS月票政策，發現多數學生皆持電子票證於月台側驗票機刷卡入站，並有秩序的在輕軌月台候車處依序排隊等候列車進站搭乘。今日是開學首日，輕軌成環營運後，輕軌營運路網擴大且更加健全便利，沿途行經大榮高中、高雄高工、道明中學、樹德家商、高師大附中等學校，提供就讀學子們新交通選擇，讓父母親及學子們省心及安心搭乘輕軌上下學。吳嘉昌表示，今日現場觀察沿線各站學生刷卡進出站時間稍有拉長，但整體各車站秩序均屬良好，並要求高捷團隊需事先評估沿線搭乘學生眾多時段及路段，予以適時加開輕軌列車，有效加強疏運人潮。依據開學早晚尖峰時段學生族群明顯變多經驗，建議民眾能規劃提早出門，有效分散搭乘人潮避免壅擠，俾利上下學(班)行程順利省時。吳嘉昌指出，高雄輕軌通車營運後為高雄大眾運輸注入新動能，變成通學交通運具之一，多數學校也將輕軌列入交通教育教材，並已舉辦輕軌成圓前進校園宣講活動。今(113)年為讓市民更加認識輕軌成圓營運新路線及措施，後續將加強推廣「輕軌新生活運動」，希望沿途學生落實「月台候車勿跨越黃線、進入車廂請往內部移動、人潮眾多時背包改用手提、搭乘時全程緊握扶手」等四個好習慣，一起建立友善共好的輕軌搭乘文化。