助青年掌握數位技能！勞動部青年職涯發展中心辦鋼鐵人職場體驗

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▲勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦鋼鐵人職場體驗計畫結訓，由中心主任曾羑箐(右3)頒發結業證書給學員。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心鋼鐵人職場體驗計畫活動，講師指導學員掌握數位技能。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心於今(30)日，在該中心，舉辦鋼鐵人職場體驗計畫結訓儀式，除協助青年掌握數位技能，也為企業注入生力軍。勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心鋼鐵人職場體驗計畫結訓儀式，是由該中心主任曾羑箐主持，有62位青年獲得培訓機會，在為期1個月的課程培訓後，青年運用培訓期所掌握的軟硬實力技能，經歷企業主管面試挑戰的環節，最終有39位青年嶄露頭角，成功爭取到勝典科技等21家企業體驗的機會。勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心主任曾羑箐表示，青年職涯發展中心致力於協助15至29歲青年面對不同階段的職涯挑戰，該中心知道青年在進入職場前，少有機會深入瞭解職場環境及體驗職務內容，因此，從102年起開辦鋼鐵人職場體驗計畫，迄今已有超過750位青年參與計畫。曾羑箐說，鋼鐵人職場體驗計畫，今(113)年度因應人工智慧及數位轉型風潮對職場的影響，乃以數位培育為主軸，規劃培養數位思維及數位工具應用等50小時培訓課程，在講師指導下，學員掌握數位技能，讓青年學員掌握職場趨勢，在會中，並由青年職涯發展中心主任曾羑箐頒發結業證書給與會學員，以資鼓勵。曾羑箐指出，結訓並非終點，而是另一個起點，在未來職涯道路上，青年職涯發展中心將一直持續陪伴青年，提供就業準備、軟硬實力提升，以及在職適應等服務，她並鼓勵青年充分利用政府資源，包含初次尋職青年穩定就業計畫、青年跨域就業促進補助、青年就業旗艦計畫等，期待未來能帶著職場的成就，回饋給青年職涯發展中心學弟妹，一同在青年職涯發展中心創造非凡職涯。