推動永續發展獲肯定！台灣港務公司2023年ESG永續報告書通過查證

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▲台灣港務公司推動永續發展有成，2023年ESG永續報告書通過國際公司查證獲肯定。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司2023年ESG永續報告書通過國際公司查證，由台灣檢驗科技公司(SGS)營運總監謝禎濤(左)頒發查證通過證書，由台灣港務公司執行副總經理王錦榮(右)代表接受。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司獲2024台灣永續行動獎「SDG8-就業與經濟成長」銅獎之肯定，由經濟部政務次長陳正祺(左)頒獎，由台灣港務公司永續長張紋英(右)代表受獎。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司推動永續發展有成，於今(30)日下午，在高雄港埠旅運中心，舉辦台灣港務公司2023年ESG永續報告書通過台灣檢驗科技公司(SGS)查證受證儀式，由台灣港務公司執行副總經理王錦榮代表接受查證通過證書，以展現港務公司推動永續發展之決心。台灣港務公司2023年ESG永續報告書通過台灣檢驗科技公司(SGS)查證受證儀式，是由台灣港務公司執行副總經理王錦榮主持，有港務公司業務副總經理鄭淑惠、永續長張紋英、台中港務分公司總經理陳榮聰、基隆港務分公司總經理高傳凱等人，以及台灣檢驗科技公司(SGS)營運總監謝禎濤與會。台灣港務公司執行副總經理王錦榮表示，台灣港務公司在董事會支持與永續發展策略委員會指導及推動委員會規劃推動下，制定港務公司永續發展「低碳、共榮、韌性港埠」願景，並擬定永續發展目標與策略，以落實執行環境(E)、社會(S)與公司治理(G)重要議題。王錦榮說，台灣港務公司與國際趨勢接軌，在環境面(E)、社會面(S)、公司治理面(G)等永續發展相關議題，依循永續性報告全球標準GRI準則(GRI Standards 2021)，並導入永續會計準則(SASB)及氣候相關財務揭露(TCFD)，編製港務公司2023年ESG永續報告書，獲得台灣檢驗科技公司(SGS)查證通過，顯示港務公司對外揭露資訊，具完整性與透明性。王錦榮並說，相關資訊完整呈現在港務公司2023年度ESG永續報告書內，符合國際永續指標 (GRI Standards 2021)與AA1000AS v3 Type 1第一類型中度保證等級要求，將發布於港務公司全球資訊網(www.twport.com.tw)之企業永續發展專區(www.twport.com.tw/esg/)，以強化與各利害關係人溝通。王錦榮指出，台灣港務公司致力串聯合作夥伴，以實現公司及聯合國永續發展之目標，於今(113)年度參加台灣永續能源研究基金會所舉辦的「台灣永續行動獎」，以「水岸啟航港市比鄰共榮」實踐案例參加，獲「SDG8-就業與經濟成長」銅獎之殊榮，由經濟部政務次長陳正祺頒獎，由台灣港務公司永續長張紋英代表受獎。另外，台灣港務公司以12周年慶─「承先百年偉業，續寫十二載榮光」之影片，首次參加「台北金鵰微電影獎」，於183部參與作品中，首獲永續微電影銅獎之殊榮。王錦榮並指出，台灣港務公司身為國際港埠經營者，除戮力港埠經營創新成長，並積極關注國內外永續發展關鍵議題，正視氣候變遷及溫室氣體排放對港埠營運與環境的影響，以善盡企業社會責任，打造港埠幸福職場與生態多樣性，強化內、外部利害關係人議合，進而提升公司治理、環境保護、員工幸福、社會關懷等作為，朝優質、卓越、永續發展的國際港埠前進。